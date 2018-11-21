«Роза Хутор» - снова лучший

«Роза Хутор» в Сочи вновь признан лучшим горнолыжным курортом России. Торжественная церемония вручения престижной премии World Ski Awards состоялась в австрийском Китцбюэле 18 ноября. «Роза Хутор» получает высокую награду шестой раз подряд.

World Ski Awards является частью существующей в течение более 20 лет награды World Travel Awards и считается своеобразным «Оскаром» туристской индустрии. Выбор лучших курортов, отелей и шале осуществлялся по результатам голосования экспертов турбизнеса и посетителей специального сайта www.worldskiawards.com

Лучшим горнолыжным курортом мира в этом году вновь назван французский Валь Торенс, расположенный в Трех Долинах. Среди других победителей премии такие национальные горнолыжные комплексы, как Китцбюэль (Австрия), Гармиш-Партенкирхен (Германия), Валь Гардена (Италия), Лаакс (Швейцария), Лейк-Луиз (Канада), Дир-Вэлли (США) и другие.

Ирина СИЗОВА