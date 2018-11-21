«Явление» - символ возрождения души

В УФСИН России по Краснодарскому краю подвели итоги отборочного этапа Всероссийского конкурса православной живописи «Явление»

В отборочном этапе конкурса участвовали 18 живописных работ, выполненных осужденными, отбывающими наказание в исправительных учреждениях УФСИН России по Краснодарскому краю.

Работы оценивал организационный комитет под руководством начальника УФСИН России по Краснодарскому краю Виктора Пестова. В отборочной комиссии принимали участие помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими протоиерей Василий Плиска, сотрудники отдела воспитательной и социальной работы с осужденными краевого Управления и священнослужители отделов по тюремному служению епархий, входящих в состав Кубанской митрополии.

Признанные лучшими по итогам отборочного этапа художественные работы «Явление Христа» (колония-поселение №10) и «Православная семья» (исправительная колония №14), будут направлены в Москву для участия в финале конкурса.

Конкурс православной живописи «Явление» проводится с 2013 года в рамках ежегодного Всероссийского смотра православных общин в местах лишения свободы «Не числом, а смирением». Организаторами смотра выступают ФСИН России совместно с Синодальным отделом Московского Патриархата по тюремному служению, Общественным советом ФСИН России и Общероссийской общественной организацией «Попечительский совет УИС».

Одной из целей проведения конкурса православной живописи «Явление» является привлечение внимания общества к деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы по духовно-нравственному возрождению осужденных.