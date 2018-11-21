Налоги не платим, аренду получаем

В Краснодаре под арест попал целый автопарк. Причина — крупные долги.

На исполнении в отделе судебных приставов по Прикубанскому округу г. Краснодара находится сводное исполнительное производство о взыскании в общей сложности 33 миллионов рублей с организации. При этом, на балансе у должника находится, ни много ни мало, 208 транспортных средств. Объясняется это довольно просто – фирма занимается сдачей техники в аренду.

Впрочем, успешная и активная деловая деятельность не может быть оправданием огромного налогового долга – почти 28 миллионов рублей организация недоплатила в бюджет. Оставшиеся 5 из общей суммы в 33 миллиона – долги перед различными юридическими и физическими лицами.

В ходе проведения исполнительных действий судебный пристав-исполнитель отдела по Прикубанскому округу г. Краснодара Любовь Екимсеева объявила в розыск транспортные средства, принадлежащие должнику. Результат, что называется, превзошел все ожидания.

Грузовой автомобиль «ЗИЛ» был задержан сотрудниками ГАИ на посту ДПС. На место оперативно выехали находившиеся поблизости судебные приставы отдела по Карасунскому округу г. Краснодара. Именно они сопроводили транспортное средство до автобазы. Чуть позже сюда же прибыли судебные приставы отдела по Прикубанскому округу г. Краснодара. Как оказалось, вовремя. Автобаза принадлежит крупной организации, арендующей технику у должника. К вечеру судебные приставы составили акты описи и ареста 30 транспортных средств. Под арестом оказались легковые и грузовые автомобили, внедорожники автокраны, автовышка, «ГАЗель» и даже «УАЗ»-«буханка».

Вся техника оставлена на ответственное хранение представителю организации-арендатора, который официально предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 312 УК РФ (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации). В дальнейшем арестованное имущество отправится на принудительную реализацию. Вырученные средства пойдут в счет оплаты многомиллионного долга.