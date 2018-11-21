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Судебные приставы вновь открывают двери!

Среда, 21 ноября 2018 14:13
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В рамках акции, приуроченной к Всероссийскому дню правовой помощи детям, а также в рамках празднования Дня матери в структурных подразделениях Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю проводится прием граждан по всем вопросам, связанным со взысканием алиментных платежей.
Прием состоится 22 ноября 2018 года с 14 до 18 часов. Адреса структурных подразделений указаны на официальном интернет-сайте Управления, http://r23.fssprus.ru/territory.
Прием будут осуществлять начальники отделов судебных приставов – старшие судебные приставы структурных подразделений УФССП России по Краснодарскому краю.

Восстановим детей в их правах!

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