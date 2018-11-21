«Серебряный лучник» - Юг собирает проекты в девятый раз

Заявочная кампания девятой премии в области развития общественных связей продолжает собирать коммуникационные проекты от авторов из Южного и Северо-кавказского федерального округов, а также из Республики Крым. Заявочная кампания продлится до конца декабря. Победителей объявят в феврале 2019 года на VI Форуме коммуникаций Юга России.

Конкурс работ в рамках премии «Серебряный Лучник» - Юг проводится в пяти проектных номинациях: «Корпоративная социальная ответственность и благотворительность», «Корпоративные коммуникации», «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа», «Развитие и продвижение территорий», «Digital коммуникации». Будет определен победитель и в индивидуальной номинации «Мастер» Коммуникаций по итогам деятельности в 2018 году. Публичная защита авторами своих проектов перед жюри и профессиональным сообществом и церемония награждения победителей состоятся в феврале 2019 года в Ростове-на-Дону. Оператором выступает коммуникационное агентство «АГТ-Юг», AGT Communications Group.

Победителями премии по итогам 2017 года стали пять проектов из Ростова-на-Дону и Краснодара. Проект «Забег по взлетно-посадочной полосе Platov Runway» управляющей компании «Аэропорты Регионов» и международного аэропорта «Платов» стал лучшим в номинации «Корпоративные коммуникации» на юге, а впоследствии стал и лауреатом XXI Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».

Принять участие в конкурсе может любой автор или авторский коллектив из коммерческой компании, госструктуры или общественной организации. Формат и масштаб проектов может быть любым от узконаправленных коммуникационных кампании, акций или специальных событий до комплексных медиакампаний, программ и стратегий. Для участия необходимо подать заявку на сайте www.luchnik-ug.ru/registration/ Подробнее ознакомиться с правилами участия и критериями, предъявляемыми к проектам, а также бесплатно подать заявку можно на сайте www.luchnik-ug.ru и в Исполнительной дирекции премии «Серебряный Лучник» - Юг.