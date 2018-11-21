13 ноября в Донском государственном техническом университете прошли финальный этап и награждение победителей 13-го Межвузовского студенческого конкурса медиа, рекламных и PR проектов «PR в Ростове».

В этом году за победу в конкурсе боролись 91 команда из 20 ведущих вузов Москвы, Ростова, Краснодара, Ставрополя, Воронежа, Сочи, Тамбова, Симферополя (Республика Крым), Бишкека (республика Кыргызстан), Луганска и других городов. В острой конкурентной борьбе победителями стали: 1-е место - команда Донского государственного технического университета – Федоренко Р., Власов Ю., Дьяченко К. с проектом; 2-е место - команда Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского – Ключникова А, Лазаренко М; 3-е место – команда Донского государственного технического университета - Воробьев Д., Патюченко Д., Шабалкин Л., Музыкантов М. Этот проект был отмечен и специальным призом Информационного центра атомной энергетики. Все победители получили призы от банка «Центр Инвест».

Среди команд, принимавших заочное участие в конкурсе, призерами стали команды Киргизско-Российского славянского университета имени Б. Н. Ельцина, Луганского национального университета имени Владимира Даля и Луганского государственного университета имени Тараса Шевченко.

Гран-при ректора ДГТУ и специальный приз от компании «Город-Парк» завоевали студенты Донского государственного технического университета Самойлов И., Олейников И., Чеботарева А., Гамаонова Д.

Специальные призы от коммуникационного агентства «АГТ-Юг» получили команды из Воронежского государственного технического университета и Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского.

Специальный приз от банка «Центр-инвест» получила студентка из Сочинского государственного университета Н. Латыпова

Специальный приз от компании «Макдоналдс» получили студенты из Донского государственного технического университета Качура И., Матвеенко А., Царева В., Истомина Д., Маштанова А., Потапова К. Впервые одним из победителей студенческого конкурса стала учащаяся школы №65 Зинченко Ю., которая получила специальный приз от компании «Макдоналдс».

Специальный приз от компании «Солод-Хмель» получили студенты Донского государственного технического университета Качурина Е., Соколова Д. и студент Южного федерального университета Маликов Д.

Специальный приз от городского информационного портала 1rnd.ru получили студенты Донского государственного технического университета Сухомлинов Т., Белан О, Орлов Н.

Специальный приз жюри получили студенты Воронежского государственного технического университета Бурова В., Розвизев Н., Толстиков В., Швец Д.

«Фестиваль проводится из года в год и проходит довольно успешно. Он уже вышел на российский и даже международный уровень. Благодаря навыку создания проектов и умению представить их жюри, у участников конкурса формируется опыт, который несомненно пригодится им в будущей профессии. И чем больше смелости у студентов в рамках таких фестивалей, тем значительнее рост и больше возможностей применить в дальнейшем свои навыки на практике», - рассказала генеральный директор коммуникационного агентства «АГТ–ЮГ» и председатель жюри фестиваля Яна Алексеева.

«Каждый раз мы усложняем задачи и кейсы, которые предоставляем на конкурс для студентов, и они успешно справляются. В этом году мы получили массу креативных, интересных решений, которые сможем использовать. А тех студентов, которые индивидуально проявили себя в рамках конкурса, мы пригласили на стажировку в банк», - прокомментировала помощник председателя правления банка «Центр-инвест» по связям с общественностью и председатель жюри фестиваля Наталья Алябьева.

В этот же день прошло награждение победителей школьного конкурса «PR дебют», в котором участвовали старшеклассники школ, гимназий и лицеев Ростова.

Поздравляем победителей и благодарим всех участников, гостей и партнеров конкурса.