Бизнес ЮФО и СКФО за три квартала получил более 2 трлн рублей банковских кредитов

Объем кредитов, предоставленных в январе-сентябре текущего года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, увеличился по отношению к аналогичному периоду прошлого года в целом по двум округам на 8,7%. В ЮФО бизнес получил 2 трлн рублей банковских кредитов, в СКФО – 158,5 млрд рублей.

В обоих округах выросла выдача кредитов в целом по обрабатывающим производствам, предприятиям, осуществляющим добычу полезных ископаемых, кроме того, в ЮФО – предприятиям коммунального хозяйства и торговым организациям, в СКФО – сельхозпроизводителям.

Кредитование бизнеса стимулировало улучшение ценовых условий. В сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года средневзвешенные процентные ставки по кредитам юридическим лицам в ЮФО уменьшились с 10,2 до 9,3%, в СКФО – с 11,2 до 9,6%.

В ЮФО более половины корпоративных кредитов получили в январе-сентябре 2018 года предприятия Краснодарского края (56,8% от объема выдачи в округе или 1138,6 млрд рублей), почти треть выдачи кредитов в округе – предприятия Ростовской области (32,8% или 657 млрд рублей), в СКФО большая часть (77% или 122,1 млрд рублей) приходилась на предприятия Ставропольского края.

Южное ГУ Банка России