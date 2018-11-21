В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении мужчины за применение насилия к сотруднику правоохранительных органов

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего мужчины, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 20 октября 2018 года подозреваемому, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, было отказано в дальнейшем следовании в электропоезде № 818 сообщением «Краснодар-Кисловодск», в следствии чего, на железнодорожный вокзал станции Армавир-Ростовский прибыли сотрудники полиции для снятия нарушителя с поезда и дальнейшего доставления его в дежурную часть полиции. Находясь в вагоне поезда, правоохранители предложили подозреваемому прекратить противоправные действия и проследовать с ними в служебное помещение для дальнейшего административного разбирательства. Подозреваемый, не желая быть привлеченным к административной ответственности, игнорируя законные требования сотрудников полиции, сопровождая свои действия нецензурной бранью ударил одного из правоохранителей рукой в область грудной клетки, чем причинил физическую боль последнему. Преступные действия подозреваемого были пресечены коллегами правоохранителя.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.