Эксперты ОНФ держат на контроле дорожные проблемы граждан Кубани

В рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» активисты Народного фронта провели выездные мероприятия в городах Горячий ключ и Краснодар.

Эксперты ОНФ совместно с представителями администрации муниципального образования города Горячий Ключ, заявителем и активными гражданами осуществили контроль состояния дорожной инфраструктуры на улицах Титова и Ольховой в Горячем Ключе.

В ходе рейда было выявлено, что на данных участках работы по грейдированию не проводились, уличное освещение не работает.

Общественники рекомендовали наладить систему освещения улиц и уделить особое внимание ливневым стокам, так как трубы заилены и засорены посторонним мусором и дождевые стоки текут по гравийному дорожному полотну, тем самым разрушая его.

«В 20-х числах ноября 2018 года, запланировано проведение торгов на выполнение указанных работ, и в начале декабря 2018 года работы по грейдированию и отсыпке отдельных участков дорожного полотна на улицах Титова и Ольховая будут выполнены», - пояснил начальник управления жизнеобеспечения городского хозяйства Горячего Ключа Константин Ивженко.

В этот же день в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» эксперты Народного Фронта совместно с департаментом транспорта и дорожного хозяйства Краснодара и представителем ГИБДД выехали на два объекта в Краснодаре.

На перекрестке улиц Восточно-Кругликовской и Черкасской после демонтажа кольца изменилась схема движения транспорта и увеличилась проездная способность. Невнимательность автомобилистов к новой системе разметки приводит к возникновению ДТП. В подтверждении этому, активисты ОНФ стали свидетелями дорожно-транспортного происшествия на указанном участке.

«Данная система регулирования дорожного движения на участке улиц Восточно-Кругликовская и Черкасская работает временно. К концу 2018 года светофор на перекрёстке будет установлен, ситуация нормализуется», - пояснил начальник отдела департамента транспорта и дорожного хозяйства муниципального образования город Краснодар Сергей Камынин.

На объекте по улице Минская, дом 120 эксперты ОНФ отмечают, что при въезде и выезде с парковки торгового комплекса водителям транспорта приходится проезжать через две полосы встречного движения в режиме мигающего светофора в промежутке с 8:00 до 10:00 и с 22:00, что приводит к дорожно-транспортным происшествиям.

«Помимо клиентов торгового центра на парковке организована конечная остановка 2-х маршрутов общественного транспорта, в связи с чем, ухудшается проездная способность и увеличивается количество ДТП. Мы предлагаем перевести светофоры в рабочий режим, отталкиваясь от графика работы торгового центра», - прокомментировала координатор по проектной работе Елена Мирук.

По состоянию на 20 ноября 2018 года светофор по улице Минская, дом 120 отрегулирован и работает в режиме графика торгового комплекса с 07:30 до 24:00.

Эксперты Народного фронта продолжают держать на контроле состояние дорожной инфраструктуры в регионе.