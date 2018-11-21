Инновационный подход к проблемам экологии предложат юные новаторы Краснодарского края. 23 – 24 ноября в Горячем Ключе пройдет региональный турнир «ТехноКлюч».

В соревнованиях примут участие более сотни ребят из Горячего Ключа, Краснодара и Курганинска. Два дня дети под чутким руководством наставников будут решать актуальные задачи защиты окружающей среды с помощью инновационного оборудования.

Проекты по энегосбережению, системы климат контроля, эко-парки, интеллектуальные водные системы – вот лишь часть заявленных участниками работ. Ребята будут создавать 3D модели, конструировать роботов, а самые маленькие новаторы в возрасте 4 лет покажут свои лего-модели.

Организаторы намерены с помощью фестиваля «ТехноКлюч» выявить талантливых детей с техническим складом ума. Турнир проводится Центром молодежного инновационного творчества города Горячий Ключ. Победители городского робофеста смогут принять участие в образовательной стажировке в парке науки и культуры «Сириус», а также показать свои силы на региональных и федеральных олимпиадах по техническим направлениям.

Торжественное открытие городского фестиваля «ТехноКлюч» состоится 23 ноября в спортзале школы №1, начало в 11.00.