«Балтика» продолжает инвестировать в развитие раздельного сбора отходов в Ростовской области

15 ноября – Всемирный день вторичной переработки, цель которого привлечь внимание к проблемам обращения с отходами. Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, только за десять месяцев 2018 года направила на переработку почти 45 000 тонн отходов.

Работая в этом направлении, компания руководствуется, с одной стороны, законодательством, которым предусмотрена приоритетность самостоятельного исполнения расширенной ответственности производителя (РОП) по отношению к уплате экологического сбора, а с другой − программой устойчивого развития Carlsberg Group «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего», одна из целей которой − на 30% снизить углеродный след по всей цепочке поставок.

«Балтика» с 2013 года инвестирует напрямую в развитие инфраструктуры раздельного сбора, сортировки и переработки отходов упаковки, активно сотрудничает с отраслевыми и региональными операторами.

В 2018 году в Ростовской области компания закупила специальное оборудование для прессования алюминиевой банки. Два гидравлических пресса для пакетирования металлолома «Балтика» передала в пользование своему партнеру − оператору по сбору и утилизации алюминиевой банки ООО «Аксайская металлургическая компания». Мощность оборудования – 135 т. Новое оборудование позволит увеличить объемы переработки вторичной алюминиевой банки. Инвестиции «Балтики» в оборудование составили порядка 2,5 млн рублей.

Вся работа ведется в рамках собственного проекта «Принеси пользу своему городу». С начала этого года вместе с партнерами «Балтика» установила 1 177 новых контейнеров в Челябинске, Первоуральске, Пензе, Смоленске, Рязани, Нижнем Новгороде, Новомосковске, Бору, Москве, Томске, Кемерово, Воронеже. В общей сложности проект охватывает свыше 30 городов, парк собственных контейнеров компании сейчас насчитывает более 3 000 штук.

В Южном федеральном округе компанией закуплены и установлены 399 контейнеров: в Волгодонске – 124 контейнеров, 30 – в городском округе Прохладный, 70 – в Ростове-на-Дону, 150 – в городе Волжский Волгоградской области, 25 – в Астрахани.

«В настоящее время формируется новая модель управления отходами в нашей стране. «Балтика», как лидер пивоваренного рынка, хочет быть частью этого процесса, при помощи инвестиций и партнерства вносить свой вклад в создание условий для раздельного сбора и переработки, − говорит Дмитрий Смирнов, руководитель направления рециклинга пивоваренной компании «Балтика», часть Carlsberg Group. – Выбрав путь самостоятельного исполнения расширенной ответственности производителя, наша компания прикладывает максимум усилий для выполнения установленных правительством нормативов утилизации отходов. Однако из-за неразвитости системы добиться этого сейчас крайне сложно. В этом году мы смогли увеличить сбор ПЭТ-упаковки по сравнению с

прошлым годом, но по некоторым видам отходов испытываем трудности с обеспечением нужных объемов. В этой связи мы очень обеспокоены предложениями правительства многократно увеличить размеры ставок экологического сбора за невыполнение нормативов. Считаем, что для создания эффективной системы обращения с отходами, необходимо обеспечить постепенную трансформацию системы и избежать резких скачков ставок экобсора. Предсказуемость регулирования, включение инвестиций компаний в счет уплаты экосбора будут стимулировать бизнес самостоятельно исполнять расширенную ответственность производителя».

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Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group+ — лидер российского рынка пива с существенным отрывом от конкурентов, один из крупнейших производителей товаров народного потребления России. «Балтике» принадлежат 8 заводов в России, широкий портфель брендов. Компания является значительной частью Carlsberg Group, и ее региона Восточная Европа, к которому также относятся Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Украина. Пивоваренная компания «Балтика» — ведущий экспортер российского пива: продукция компании представлена в более чем 75 странах мира. Благодаря высокому качеству бренды «Балтики» являются обладателями более 670 российских и международных наград профессиональных и потребительских конкурсов. Узнать больше о компании можно на сайте или на официальной странице компании ВКонтакте.

Подробную информацию о результатах работы компании к области устойчивого развития за 2017 год можно найти здесь.

«Аксайская металлургическая компания» входит в крупный производственный холдинг «Юг-Мет». Холдинг – крупнейший на Юге России оператор по сбору и переработке лома цветных и черных металлов с персоналом свыше 2 тысяч человек. В Холдинг входит более 40 филиалов по сбору лома, промышленные комплексы по переработке цветных металлов, заводы по производству медной катанки, алюминиевой чушки, и алюминиевого профиля, покрасочные цеха, логистические площадки. Филиалы Холдинга работают во всех крупных населённых пунктах Ростовской области и Краснодарского края. За 20 лет работы «Юг-Мет» завоевал лидерские позиции на рынке рециклинга цветных металлов Юга России.

За дополнительной информацией просьба обращаться:

Анастасия Ткачева

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