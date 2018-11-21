Бизнес Кубани получил более 1,1 трлн рублей кредитов

Объем кредитов, выданных банками в январе-сентябре текущего года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Краснодарского края, составил 1138,6 млрд рублей (в том числе 171 млрд рублей – субъектам малого и среднего бизнеса). Это максимальная сумма по данной категории заемщиков среди регионов ЮФО. Предприятия Кубани получили более половины (57%) от объема банковских кредитов, выданных корпоративным заемщикам в округе.

В Краснодарском крае заметно увеличилась выдача кредитов предприятиям, осуществляющим добычу полезных ископаемых. Положительная динамика отмечена в кредитовании торговых предприятий, строительных организаций, предприятий обрабатывающих производств, в том числе производителей пищевых продуктов, а также нефтепродуктов. При этом наибольшая сумма кредитов предоставлена торговым предприятиям и обрабатывающим производствам.

Корпоративный кредитный портфель в регионе по данным на 1 октября текущего года составил 1081,4 млрд рублей, увеличившись по отношению к аналогичной дате прошлого года на 5,3%.

Кредитование бизнеса стимулировало снижение стоимости заемных средств. На Кубани средневзвешенная процентная ставка по кредитам юридическим лицам в сентябре текущего года составила 9,1%, уменьшившись по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 0,8 п.п.

Южное ГУ Банка России