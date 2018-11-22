Рождение хлеба

Оксана Леонидовна Ванякина более тридцати лет верна профессии пекаря. С таинством рождения хлеба опытный специалист знакома с детства. Вместе с сестрой Мариной она, затаив дыхание, много раз наблюдала, как бабушка Клава (Клавдия Ивановна Мищенко) делала из шишек хмеля дрожжи, готовила тесто, опару, как в русской печи, которая девочкам в то время казалась огромной и огнедышащей, появлялся румяный с хрустящей корочкой каравай.

— Бабушка разрешала нам самим участвовать в этом ответственном и почетном деле, и мы с Мариной даже выпекали небольшие булочки и бублики. Эти незабываемые моменты в моей памяти остались навсегда. Уже тогда, более двадцати лет назад, я твердо решила, что буду пекарем или поваром. Кстати, моя мама — Валентина Владимировна долгие годы работала поваром,— рассказывает Оксана Леонидовна.

Выпускница профессионального училища №80 (в настоящее время многопрофильный техникум) Оксана Ванякина в начале девяностых прошлого века с большим желанием начала работать в пекарне своей родной станицы Чепигинской.

— И хотя в ту пору мы выпекали только один вид хлеба, так называемый кирпичик, мне и моим подругам по работе были приятны отзывы наших земляков о вкусном и ароматном хлебе, который станичники часто называли домашним,— вспоминает Оксана Леонидовна.

К сожалению, часто менявшееся руководство местного сельхозпредприятия, не уделяло должного внимания своей переработке, и пекарню, в которой Ванякина отработала десять лучших лет жизни, закрыли. Оксане в поселке Раздольный предоставили работу в столовой, которую начальство не жаловало вниманием. И должной помощи тоже не было.

К счастью, мастерство истинного пекаря было все-таки востребовано. Руководство предприятия «Атлант» сначала предоставило Оксане Леонидовне работу по специальности, а потом она стала старшей в смене, которая с профессиональным мастерством и гордостью выпекает несколько видов хлеба ручной работы. Ведь каждую булочку, по словам Оксаны Леонидовны, нужно «скрутить», сформировать и отправить на горячие листы подовой или каменной печи.

— Мы, пекари, гордимся,— говорит мастер высокого класса,— что в нашем хлебе нет никаких добавок, что мы применяем классический — опарный метод выпечки главного в нашей жизни продукта.

О пекаре Ванякиной коллеги с восхищением говорят, что она очень быстрая в работе, хорошо чувствует процесс сотворения хлеба и у нее всё всегда получается.

С Оксаной Леонидовной мы беседовали после окончания очередной рабочей смены. Разговор должен быть недолгим, так как пекарю нужно было еще ехать на машине домой. Но снова нахлынули воспоминания — и Оксана Леонидовна рассказала, как после окончания девятого класса она с огромным желанием работала штурвальной на комбайне, которым управлял в ту пору один из лучших механизаторов колхоза имени Маркса Геннадий Адамов:

— Жатва — это живая, неповторимая и незабываемая работа. До сих пор помню, как тогда сама молотила пшеницу. Как зерно золотым потоком лилось в бункер комбайна «Дон-1500». Я всегда с трепетом отношусь к стихам и песням о хлебе и очень обрадовалась, узнав, что по славянскому календарю текущий 2018-й — хлебный год.

Студентам учебного заведения, в котором обучалась Оксана Леонидовна, она регулярно дает уроки мастерства.

— Совсем недавно у нас на практике были будущие повара и кулинары Таня Слюсарь, Саша Гупало и Надя Сенченко,— сказала Оксана Леонидовна,— их работой я осталась довольна, а девушки на радостях пообещали, что они обязательно придут в мой цех трудиться пекарями.

А я в связи с этим вспомнила хрестоматийные строки поэта Евгения Винокурова: «Учитель, воспитай ученика, чтоб можно было у него потом учиться» — и порадовалась, что именно по этому наказу живет и работает замечательный пекарь Оксана Леонидовна Ванякина.

Мария ОСИПОВА

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