Проект краевого бюджета проходит стадию обсуждения

В Законодательное Собрание Краснодарского края поступил проект Закона «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Профильные комитеты приступили к его детальному изучению. Затем документ пройдет процедуру обсуждения на публичных слушаниях, после чего будет вынесен на парламентские слушания.

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко прокомментировал главный финансовый документ края:

— Как всегда, вместе с бюджетом мы рассмотрим и проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края.

Проект Закона «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» вписан в концепцию, лежащую в основе проектов двух других нормативных актов. Это проект Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года и проект Индикативного плана социально-экономического развития Краснодарского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Вместе с проектом закона о краевом бюджете они также будут вынесены на предстоящую сессию ЗСК.

Уже можно говорить о том, что бюджет составлен с превышением доходной части над расходной. Доходы края на 2019 год запланированы в сумме 229,6 млрд рублей, расходы — 229,4 млрд рублей. По-прежнему основными доходными источниками остаются налоги, среди которых налог на доходы физлиц, налог на прибыль организаций, транспортный и имущественный налоги, а также налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и акцизы. А это формирует почти 97 процентов собственных налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета.

На 2019 год объем собственных доходов запланирован с превышением более чем на восемь процентов первоначально утвержденного объема текущего финансового года.

Рассматривая документ, мы учитываем те задачи, которые нашли отражение в майских указах президента Российской Федерации Владимира Путина.

Сбалансированный бюджет должен обеспечивать поступательное развитие социальной сферы Кубани и базовых отраслей экономики. До 70 процентов бюджетных ассигнований, как и прежде, будет направлено в социально-культурную сферу.

На финансирование государственных программ социальной сферы в следующем году предусмотрено более 160 млрд рублей. В приоритете — сохранение всех принятых ранее мер социальной поддержки граждан, развитие отраслей образования и здравоохранения. Значительные объемы бюджетных средств пойдут на капитальный ремонт медучреждений, школ, дошкольных учреждений, закупку медоборудования, развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения детей. Заложены средства на оказание гражданам высокотехнологичной медицинской помощи.

Также с 1 января 2019 года предусмотрено повышение оплаты труда на 5 процентов работникам бюджетных учреждений Краснодарского края.

В целом в 2019 году планируется финансирование 26 государственных программ. В их числе такие программы, как «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», «Развитие культуры» и другие. На их исполнение предполагается направить более 218 млрд рублей.

Параметры бюджета могут колебаться в зависимости от федеральных бюджетных трансфертов и динамики собираемости налогов на нашей территории. Всё это может менять приведенные выше цифры. Но мы надеемся, что изменения будут происходить в сторону их увеличения.

На особом контроле у депутатов остается вопрос расходования бюджетных средств и исполнения государственных программ. Мы будем более принципиально рассматривать все случаи невыполнения установленных показателей.