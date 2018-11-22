Земельный вопрос касается всех

В Законодательном Собрании Краснодарского края под председательством спикера ЗСК Юрия Бурлачко прошло еженедельное планерное совещание, на котором основной темой обсуждения стали вопросы эффективности использования земли, находящейся в государственной (краевой) собственности.

— Мы все понимаем, что на Кубани земельный фонд является одним из базовых источников формирования доходной части бюджета и главным средством производства в сельском хозяйстве,— подчеркнул Юрий Бурлачко в самом начале разговора.

Председатель ЗСК отметил, что вопросы эффективного использования земельных участков краевой собственности, в том числе реализация поставленных в этой сфере задач перед Департаментом имущественных отношений Краснодарского края, находятся на особом контроле Законодательного Собрания.

В свою очередь руководитель краевого Департамента имущественных отношений Александр Шеин сообщил депутатам о результатах работы в рамках осуществления функций по управлению и распоряжению земельными ресурсами, находящимися в краевой собственности, в этом году.

Он привел ряд цифр, которые в целом положительно характеризуют нынешнее состояние дел в данной сфере и показывают положительную динамику собираемости доходов во все уровни бюджета. На 1 ноября текущего года в пользовании у хозяйствующих субъектов находится около 493 тысяч га земель государственной собственности края. На правах аренды используется 458 тысяч га земли. В целом это одиннадцать тысяч договоров аренды. Сумма годовой арендной платы по этим договорам составляет 2,3 миллиарда рублей.

За десять месяцев этого года в краевой бюджет поступило более 1,6 миллиарда рублей по арендным платежам за землю, что на 57 миллионов рублей (или четыре процента) превышает показатель прошлого года. Также за отчетный период заключено 212 договоров купли-продажи земельных участков площадью 8,5 тысяч га, в результате чего доход в госказну составил 628 миллионов рублей, что на 45 процентов превышает показатель 2017 года.

По словам руководителя департамента, ведомство проводит работу по вовлечению в оборот свободных земель краевой собственности. Однако по состоянию на начало ноября этого года остаются не вовлеченными в оборот более ста тысяч гектаров земли, 95 процентов этих участков имеют сельхозназначение. В числе наиболее распространенных проблем вовлечения в оборот Александр Шеин назвал приоритет норм градостроительного законодательства над нормами земельного, ведь законом установлен запрет на предоставление в аренду в том числе участков, которые частично или полностью попадают на земли, предназначенные согласно документации по планировке территории для размещения объектов федерального, регионального или местного значения, даже если их возведение намечено в достаточно отдаленное время.

Департаментом осуществляется претензионно-исковая деятельность (по задолженности по арендной плате на землю и по взысканию сумм неосновательного обогащения за использование участков без надлежащим способом оформленных документов). Так, в результате работы с задолженностью по арендной плате в этом году добровольно оплачено 926 претензий на сумму 106 миллионов рублей. В суд подготовлено и направлено 742 иска на сумму в размере 217 миллионов рублей. Также в производстве судов находятся дела по взысканию сумм неосновательного обогащения на 227 миллионов рублей.

В своем выступлении вице-спикер ЗСК, председатель комитета по вопросам имущественных и земельных отношений Сергей Усенко отметил стабильность наполняемости краевого бюджета за счет земельных платежей и их рост.

— Это характеризует работу департамента с положительной стороны. Вместе с тем 103 тысячи гектаров кубанской земли остаются не вовлеченными в оборот. Согласен, на то есть объективные причины, но устранение препятствий к этому на ближайший период, полагаю, должно стать приоритетным направлением в работе ведомства,— сказал Сергей Усенко.

Юрий Бурлачко поинтересовался, какие меры предпринимаются для устранения обозначенных проблем, в том числе связанных с нестыковками градостроительного, земельного и гражданского законодательства.

— Градостроительные планы должны быть объективными, конкретными и актуальными. Это задача для всех. При необходимости их корректировки депутаты окажут посильную помощь органам исполнительной власти или местного самоуправления,— подчеркнул спикер ЗСК.

Также депутаты обсудили такие вопросы, как продолжение политики долгосрочной аренды земель, находящихся в госсобственности, сложности, возникающие при переводе земель сельхозназначения в земли промышленности, проблемы, возникающие при принятии муниципальных объектов здравоохранения в краевую собственность, и другие.

— Земельный вопрос касается широкого круга хозяйствующих субъектов, органов власти и местного самоуправления. То есть обозначенная работа очень ответственная. И на наш взгляд, в целом ее результаты положительные. Хотя и нерешенные вопросы остаются,— подвел итог разговору Юрий Бурлачко.

По итогам обсуждения депутатами принята резолюция. В ней даны рекомендации по дальнейшей работе краевым департаментам имущественных отношений и по архитектуре и градостроительству Краснодарского края.

Подготовила Марина ВЛАДИМИРОВА