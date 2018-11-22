Николай Гриценко: «Жить делами и заботами избирателей»

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края, депутат ЗСК Николай Гриценко принимает самое активное участие в жизни своего избирательного округа, в который входят Брюховецкий, Каневской и Тимашевский районы.

Особое внимание Николай Павлович уделяет работе в общественных приемных местных отделений партии «Единая Россия», куда со своими жалобами и пожеланиями приходят кубанцы. Именно работа на таких площадках позволяет получить обратную связь и найти возможные пути решения возникающих проблем.

В первом полугодии в избирательном округе было проведено девять приемов граждан по личным вопросам, на которые записалось 26 человек. Все обращения, поступившие в адрес депутата Николая Гриценко, рассмотрены, по всем даны соответствующие разъяснения и подробные ответы. Обращения, которые были переадресованы в администрации муниципалитетов, профильные министерства Краснодарского края для рассмотрения и принятия по ним решений, взяты на контроль. Всего же на мероприятиях различного уровня с участием Николая Гриценко побывало порядка шестисот человек.

— Общественный прием граждан — это возможность узнать о проблемах жителей Брюховецкого района от них самих,— говорит Николай Павлович. — Люди, придя на прием, рассказывают о тех или иных вопросах, а депутат в свою очередь непосредственно своими действиями может помочь избирателям и таким образом улучшить жизнь муниципалитета в целом. Это действительно необходимо и очень важно.

Депутат дает ответы, помогает найти пути решения тех или иных социальных проблем или берет вопрос на контроль и подключает к этому профильных специалистов. В любом случае ни одно обращение не остается без внимания. Очень важно подходить к приему граждан без формальностей, не для статистики, а именно так, чтобы как можно большее количество жителей Брюховецкого района почувствовали искреннее участие в решении своих вопросов.

Но надо понимать, что личный прием — это, образно говоря, дорога с двусторонним движением. Эффективность измеряется не только тем, как депутат готов решать те или иные социальные проблемы избирателей, но и тем, насколько сами избиратели готовы действовать. Одно дело, когда ты чем-то недоволен, но свое недовольство высказываешь в кругу семьи или друзей. Но по-настоящему активная гражданская позиция как раз и состоит в том, чтобы четко сформулировать проблему и не полениться, а донести ее до тех, от кого зависит ее решение. Подобное совместное движение и дает только положительный результат.

Люди ждут, что их выслушают, поддержат морально. Личный прием — одна из самых основных, непростых, но в то же время благодарных форм работы. И то доверие населения, которое есть на сегодняшний день у «Единой России», мы должны оправдывать реальными делами. Именно поэтому каждому пришедшему на прием оказывается реальная помощь.

Такой формат взаимодействия позволяет оказывать помощь конкретному жителю Брюховецкого района, анализировать обращения, определять наиболее актуальные проблемы для выработки комплексного и системного подхода к их решению на местном уровне. И практика выездных встреч для получения оперативных и более точных данных о состоянии дел в муниципалитете будет продолжена.

К сказанному депутатом добавлю, что в сентябре этого года на прием к депутату Законодательного Собрания Краснодарского края Николаю Гриценко за помощью пришли пять человек по самым различным вопросам. В частности, об оказании финансовой помощи по замене окон в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №3 „Вишенка”»; на строительство сдвоенного теневого навеса на две группы в МБДОУ ДС №28 «Бейсужок», на покупку металлоискателя для поискового казачьего отряда «Забытый полк», а также на издание книг «Ангел светлый Родину хранит» и «Сборник стихов» автора Галины Клавдиенко.

Писатель, член Союза журналистов Владимир Нестеренко выразил депутату благодарность за помощь в издании его новой книги, а начальник отдела образования администрации Брюховецкого района О. Бурхан от имени родителей детей и заведующих детскими садами «Ивушка» и «Ручеек» поблагодарила за помощь в замене оконных блоков в дошкольных образовательных учреждениях.

В сентябре в Брюховецкой местной общественной приемной партии «Единая Россия» депутат Николай Гриценко принял двух человек. Вопросы касались замены деревянных блоков в МБДОУ ДС №27 «Ивушка» в станице Новоджерелиевской. Депутат помог в выделении на эти цели 260 тысяч рублей. Вторым посетителем была мать двоих детей, которая пожаловалась на неисполнение решения Брюховецкого районного суда о взыскании алиментов. Вопросы были взяты на контроль для дальнейшего решения.

В мае на личном приеме депутата Николая Гриценко посетители просили помочь в приобретении мебели для библиотеки, о содействии во включении в программу «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» улиц Октябрьской, Коммунаров и улицы 417-й Стрелковой дивизии в станице Новоджерелиевской.

В задачи депутата Законодательного Собрания края, члена фракции партии «Единая Россия» в краевом парламенте, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Николая Гриценко входит не только прием граждан по личным вопросам, но и участие в публичных мероприятиях, организуемых в избирательном округе, куда входят Брюховецкий, Каневской и Тимашевский районы.

Так, Николай Гриценко принял участие в открытой сессии Совета муниципального образования Брюховецкий район, в заседании рабочей группы на тему «О реализации проекта капитального ремонта улицы Красной в станице Брюховецкой».

Работа в Брюховецком районе строится в самом тесном взаимодействии с руководством администрации муниципалитета и с руководителем исполкома местного отделения партии «Единая Россия». Уточняется проблематика территории, ведется поиск возможных путей решения тех или иных социальных вопросов.

— Проблемы, волнующие жителей муниципального образования Брюховецкий район, самые разные. Чаще всего они идут к депутату не с радостными вестями, а с просьбами оказать содействие в решении тех или иных социальных вопросов. Иногда для этого требуются финансовые средства, а порой достаточно «подтолкнуть» местных чиновников к действиям для решения конкретной проблемы. В любом случае ни одно обращение не остается без внимания,— подчеркивает Николай Гриценко. — Приемы избирателей позволяют обеспечить сотрудничество законодательной и исполнительной властей на всех уровнях. Только так возможно реализовать эффективное взаимодействие для решения проблем. Основная цель — помогать людям, своевременно протягивать руку поддержки тому, кому необходима помощь, и стараться делать жизнь избирателей комфортной и качественной. У каждого человека свой характер, свои взгляды. И очень важно уметь его слышать, понимать, а если надо, то делать шаг навстречу.

Отмечу, что в своем избирательном округе депутат Николай Гриценко ощущает себя как дома. Избиратели для него не какая-то абстрактная группа, электорат, а конкретные люди, с которыми он делит их проблемы и доверие которых ему никак невозможно обмануть.

В этом году продолжено выделение субсидий на помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов. По предложению депутата Николая Гриценко из краевого бюджета на проведение капитального и текущего ремонтов, а также материально-техническое обеспечение в Брюховецком районе выделено 2158,6 тысячи рублей. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад комбинированного вида №21 „Елочка”» станицы Батуринской выделено 440 тысяч рублей на замену оконных блоков в спортивном зале и ремонт холла, Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №33 „Ручеек”» в поселке Лиманский — 343,6 тысячи рублей на замену оконных блоков в группах и замену входной двери, детскому саду №26 «Ивушка» в станице Новоджерелиевской выделено 260 тысяч рублей и 874,3 тысячи рублей на замену оконных блоков в группах, а Муниципальному бюджетному учреждению «Брюховецкая межпоселенческая центральная библиотека» — 180,7 тысячи рублей на приобретение мебели в детскую библиотеку.

— Все мы живем не просто в стране, в субъекте. Живем в первую очередь в пределах муниципалитета. Это и наша малая родина, и то место, где решается большая часть проблем. Поэтому цель депутата — защитить права людей и обеспечить им надлежащий уровень жизни,— подчеркивает Николай Гриценко. — Решение проблем людей — главный принцип работы депутатов партии «Единая Россия».

Для людей «Единая Россия» — это направляющая политическая сила, организация, куда они идут с проблемами, зная, что им реально помогут. Внимательный анализ обращений дает возможность определить наиболее проблемные темы и привлечь к участию в обсуждении тех руководителей, в чью компетенцию входит решение конкретных социально значимых вопросов. Единороссы делают всё возможное для оперативного решения поступающих вопросов. Для каждого заявителя своя проблема является первоочередной. И мы делаем всё, чтобы реально помочь людям.

Михаил МИШИН