Настрой на плодотворную работу

За этот год депутатом Законодательного Собрания Краснодарского края, членом депутатской фракции «Единая Россия» Владимиром Лыбаневым в своем округе (Кошевой одномандатный округ №19) проведена действительно большая и плодотворная работа по исполнению наказов избирателей и решению вопросов, которые их волнуют.

Жители Брюховецкого района, отдавшие свой голос за В. В. Лыбанева в сентябре прошлого года, уверены сегодня, что сделали правильный выбор. Несмотря на то, что Владимир Викторович как председатель комитета ЗСК по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства ответственен за большой блок законотворческой работы в сфере региональной политики в области строительства (в том числе жилищного), архитектуры и градостроительной деятельности, развития жилищно-коммунального хозяйства, в том числе систем жизнеобеспечения населения, благоустройства населенных пунктов и многого другого (перечень вопросов, рассматриваемых комитетом, весьма обширен!), важнейшей частью своей деятельности он считает именно работу в своем избирательном округе. Людей волнуют самые разные, часто бытовые проблемы, от которых нельзя отмахнуться. Ведь их решение позволяет в конечном счете улучшить жизнь земляков, сделать ее более комфортной. Ну а неустанное внимание к нуждам ветеранов, подрастающего поколения, многодетных семей со стороны депутата создает общий благоприятный климат на территории, где он избран в краевой парламент.

Наказы выполнены

Многие вопросы, которые были поставлены перед Владимиром Лыбаневым еще в ходе предвыборной кампании, к настоящему моменту не без участия органов местного самоуправления уже решены положительно.

Так, жители села Свободного обращались к Владимиру Викторовичу Лыбаневу с просьбой о помощи в организации более удобного для них режима работы местного ФАПа. И в настоящее время медицинский пункт работает не два раза в неделю, как было раньше,— теперь прием проводится ежедневно. Волновало жителей этого же села и плохое состояние автодороги на выезде из станицы Переясловской в сторону Свободного, и к настоящему времени произведен ее ремонт.

А, например, в станице Брюховецкой по просьбе Владимира Викторовича администрацией Брюховецкого сельского поселения решена озвученная жителями проблема плохого освещения в районе общеобразовательной школы №1: произведена необходимая работа и подключены дополнительные фонарные столбы.

По просьбе трудового коллектива детского сада №35 «Аленушка», что располагается также в станице Брюховецкой, отремонтирована дорожка, ведущая на территорию дошкольного учреждения. И теперь во время дождей вода здесь больше не скапливается в большую лужу, которая доставляла большие неудобства работникам и воспитанникам детского сада.

Повестка сегодняшнего дня

В ходе приемов граждан, встреч с избирателями с октября прошлого года по настоящее время Владимиром Викторовичем Лыбаневым приняты десятки обращений людей и поставлено на личный контроль решение большого количества проблем, волнующих жителей Брюховецкого района. Список вопросов, с которыми обратились граждане к депутату, впечатляет. Спектр тоже самый обширный: от ремонта дорог во многих населенных пунктах (один из наиболее распространенных вопросов, с которым обращаются к парламентарию жители района) до газификации домовладения или же оказания содействия в получении дубликата утерянной человеком государственной награды и документов к ней.

Чтобы рассказать обо всех вопросах, поступивших к Владимиру Викторовичу на приемах граждан в этом году, места в газете, конечно же, не хватит. Но стоит упомянуть хотя бы несколько фактов.

Так, при взаимодействии депутата и муниципальных властей был отремонтирован не один десяток километров дорог, улучшено освещение на многих улицах в станицах Брюховецкой, Переясловской и во многих других населенных пунктах.

Очень часто к депутату обращаются представители образовательных и культурных учреждений, которых волнуют вопросы воспитания молодежи, их досуга. Так, недавно на приеме к Владимиру Викторовичу обратилась работник библиотеки хутора Красная Нива Надежда Чернышева. Она попросила оказать содействие в приобретении принтера. Владимир Викторович пообещал помочь библиотеке, которая является настоящим очагом культуры для пяти близлежащих населенных пунктов. Помимо покупки принтера он выделит средства на приобретение стеллажей для книг, стульев и столов для читателей (это включено в план на 2019 год).

На недавнем приеме депутата был также поднят вопрос о досуге молодежи на хуторе Красная Нива. В здании ООШ №6 планируется организация спортзала, в котором молодые люди с пользой смогут проводить свой досуг. В настоящее время уже подготавливается проектно-сметная документация здания, в котором планируется открыть спортзал.

В. В. Лыбанев совместно с неравнодушными к развитию спорта жителями района оказал в этом году поддержку в реконструкции покрытия плавательного плота и трапа к нему на гребной базе в станице Брюховецкой — по этому вопросу к нему обратились представители родительского комитета спортивной секции. На приеме 13 ноября представитель родительского комитета от себя и от имени тренерского состава горячо поблагодарил Владимира Викторовича за помощь.

Особое внимание — образовательной сфере

Владимир Викторович Лыбанев большое внимание уделяет именно решению проблем в социальной сфере.

Благодаря заботе и вниманию к жизни детей в сельской местности Брюховецкого района, были значительно улучшены условия ряда образовательных учреждений. И это, естественно, повлияло на качество работы структуры образования на территории в целом!

В этом году депутат оказал помощь трем детским садам, пяти общеобразовательным учреждениям, одному учреждению дополнительного образования и одному учреждению культуры. Общая сумма оказанной помощи составила 2750 тысяч рублей.

Так, в МБОУ ДСКВ №21 «Елочка», благодаря поддержке В. В. Лыбанева, были проведены работы по обустройству навеса, ремонту входной группы и устройству пандуса, произведена замена оконных блоков холла и спортивного зала.

В МБОУ ДС №27 «Ласточка» хутора Челюскинец и МБОУ ДС №13 «Одуванчик» станицы Чепигинской были заменены устаревшие и обветшалые деревянные окна на новые — металлопластиковые. Данные перемены были замечены не только сотрудниками детского сада, но и родителями воспитанников! И сотрудники дошкольных учреждений, и родители малышей выразили особую благодарность депутату.

В МБОУ СОШ №8 имени Александра Демина в станице Чепигинской в кабинеты химии и физики подведено водоснабжение и система канализации.

В МБУ «Чепигинский сельский Дом культуры» заменены окна. На данные работы потрачено 400 тысяч рублей, направленных депутатом ЗСК.

В МБОУ СОШ №5 села Большой Бейсуг и МБОУ СОШ №11 села Свободного, благодаря помощи Владимира Викторовича, в школьной котельной установили новые котлы. Данный вопрос был наболевшим, потому что ежегодно возникали проблемы с отоплением данных общеобразовательных учреждений. В отопительный сезон этого года общеобразовательные учреждения наконец вошли без особых опасений и с уверенностью, что дети будут приобретать знания в тепле и уюте.

Сотрудники МБОУ СОШ №10 имени Б. А. Плетиня Нового Села от всей души также поблагодарили Владимира Лыбанева за оказанное содействие в выделении материальных средств для проведения ремонта школы. Это позволило построить запасные входы, и это в первую очередь значительно повысило безопасность учреждения.

В МАОУ СОШ №7 станицы Переясловской проведены мероприятия для улучшения условий для детей-инвалидов и маломобильных групп граждан. Стараниями Владимира Викторовича были выделены денежные средства в размере 325 тысяч рублей. Была оборудована туалетная комната, отремонтирован пандус, установлено световое табло на здании школы.

В. В. Лыбаневым выделены также средства на приобретение батутных сеток МБУДО ДЮСШ имени В. Н. Мачуги. Юные спортсмены, занимающиеся в данном учреждении, показывают впечатляющие результаты!

Обращаются к Владимиру Лыбаневу жители сельских населенных пунктов и с личными проблемами, многие из которых он решает. Представители общественных организаций также находят поддержку своих инициатив в лице депутата ЗСК.

Марина ВЛАДИМИРОВА