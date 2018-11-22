Пример для казачат

Вахмистр Роман Николаевич Суслов — один из лучших казачьих наставников Брюховецкого казачьего общества. Второй год он шефствует над учащимися второго класса школы №6, что находится на хуторе Красная Нива, и является хорошим и надежным помощником классного руководителя Дины Анатольевны Митлаш.

На первый взгляд, вроде бы небольшой отрезок времени, но столько проведено важных ярких и значимых мероприятий! Вот только некоторые из них. В дни месячника военно-патриотической работы казачата узнали о защитниках блокадного Ленинграда, о героических подвигах сталинградцев. Ребята посетили мемориал «Скорбящая мать» в станице Брюховецкой. Казачата увидели фотографии героев, сражавшихся за мирное небо, в патриотическом уголке «Бессмертный полк» в ДК им. Петрика ст. Брюховецкой. Хуторские школьники участвовали в фестивале военно-патриотической песни, возложили цветы и почтили минутой молчания погибших солдат у памятника Неизвестному Солдату. В казачьем классе прошел урок мужества, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов. Особое внимание было уделено подвигу жителя родного хутора Михаила Васильевича Масливца.

В казачьем классе был открыт музейный уголок. Гости класса, представители казачьего общества и участники поискового клуба «Забытый полк» представили ребятам экспонаты своей выставки. Наставник организовал для подшефных соревнования по стрельбе. Самой меткой стала атаман класса София Махниборода. Побывали школьники и в храме святых апостолов Петра и Павла станицы Брюховецкой. Там после литургии и молебна состоялось посвящение в казачата. Подшефные Р. Н. Суслова дали торжественное обещание быть достойными традиций Кубанского казачьего войска, верными сынами и дочерьми своего Отечества.

Иван ПЕТРЕНКО

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