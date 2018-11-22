Любовь и признание земляков

В этом году жительницу Брюховецкой Валентину Андреевну Сопильняк приняли в международный Союз писателей и мастеров искусств. Символично, что членский билет ей был вручен шестого июня, в день рождения любимого поэта — Александра Сергеевича Пушкина.

Более полувека Валентина Андреевна поклоняется и поэзии, и его величеству искусству. А работе в культуре она отдала 47 лет жизни. Трудилась заведующей клубом, директором Дома культуры, а также методистом и инспектором отдела культуры. Около двадцати лет возглавляла культурное ведомство Брюховецкого района. В советские времена работа отдела культуры (впервые в истории района) была отмечена красными знаменами власти и общественных организаций, а его опыт одобрен коллегией Министерства культуры РФСР и делам культармейцев-брюховчан была посвящена книга «Рубежи созидания».

Как в спорте есть играющий тренер, так и в своей отрасли Валентина Андреевна долгие годы была поющей заведующей отделом культуры. С песней она дружна с детских лет. Пела не только на станичной, но и на столичной сцене. Рада, что судьба свела ее с легендарным министром Екатериной Фурцевой, замечательной певицей Людмилой Зыкиной. А поистине народный композитор Григорий Пономаренко аккомпанировал певице из глубинки на встречах в Брюховецкой и в Краснодаре. Кстати, в конкурсе «Как песня стала судьбой», посвященном памяти Г. Ф. Пономаренко, В. А. Сопильняк за теплый, душевный материал о своем кумире была удостоена звания лауреата.

Несколько десятилетий Валентина Андреевна пишет стихи. Когда в Брюховецкую приезжал классик современной поэзии Евгений Евтушенко, к сожалению недавно ушедший из жизни (светлая ему память), он одобрительно отозвался о стихах Сопильняк, а за строчки, посвященные ему, Евтушенко расцеловал при всех местную поэтессу.

После публикаций подборок стихов в районной и краевой периодике друзья и единомышленники помогли В. А. Сопильняк, тогда уже ветерану труда, издать книгу «Любовь моя и боль моя».

Находясь на пенсии, Валентина Андреевна неожиданно занялась подсобным хозяйством: муж Александр Яковлевич подарил приболевшей супруге козу. Впоследствии служительница муз стала умелой хозяйкой козьего царства. Почти за два десятилетия вырастила около двухсот коз, которые дарили хозяйке, родным, друзьям, соседям целебное молоко. Одна из коз — Катерина стала известной не только участникам литературно-художественного объединения «Бейсуг», но и многим поклонникам поэзии района. Валентина Андреевна отдала деньги, вырученные за высокоудойное животное, на издание коллективного сборника «Рассвет над Бейсугом». На сегодняшний день уже издано три альманаха с произведениями местных литераторов. Этим сообществом самодеятельных поэтов и прозаиков Сопильняк руководит более пятнадцати лет.

В настоящее время она готовит к печати и свою очередную книгу произведений разных лет под названием «Мой отчий край».

Почти всё родственное окружение ветерана культуры — люди тоже творческие и преданные искусству. Сын Юрий более тридцати лет в школе искусств ведет занятия по классу народных инструментов. Он создал ансамбль своих воспитанников «Казачий Спас» и блестяще им руководит.

Человек неуемной энергии В. А. Сопильняк, несмотря на осенний возраст, активно занимается общественной работой. Она — председатель профсоюзной организации ветеранов госучреждений и культуры, наставник молодых культармейцев.

К двум медалям Валентины Андреевны — «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие» недавно прибавилась еще одна: знак Всероссийской общественной организации ветеранов отрасли «За верность и преданность искусству».

Но самая главная награда для женщины кипучей энергии — любовь и признание жителей района.

Владимир НЕСТЕРЕНКО

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