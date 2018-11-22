Под таким названием историк-краевед Александр Григорьевич Шеремет выпустил накануне 224-й годовщины образования Брюховецкой своеобразную книгу-энциклопедию о казачьей станице. Ее Александр Григорьевич подготовил и издал на средства свои личные и земляков.

В сборник вошли историко-документальные очерки. Немало страниц в этой книге посвящено и казачеству. Вот только несколько названий глав этого нужного и полезного для земляков издания: «Переселение куреня Брюховецкого в Черноморию», «Брюховецкие казаки в войне 1812 года», «Казачья книга памяти», «Войсковые казачьи регалии». В книге «Дорогая моя станица» А. Г. Шеремет повествует о земляках-героях, рассказывает он и о георгиевских кавалерах, о Брюховецкой в годы Гражданской войны. Автор впервые опубликовал интереснейшие цифры и факты из истории Брюховецкой.

Страсть к краеведению у Александра Григорьевича Шеремета со школьных лет. Еще будучи девятиклассником, он увлекся историей партизанского движения: читал книги об отважных земляках, участвовал в походах по партизанским тропам, а также занимался историей малой родины. Где бы потом ни работал Александр Шеремет (учителем в школе, сотрудником транспортной милиции города Тимашевска, в Брюховецком РОВД начальником штаба, на различных должностях в советских и административных органах), его постоянно волновала святая для нашего народа тема Великой Отечественной войны. А за пять лет до выхода на пенсию Шеремет возглавил историко-краеведческий музей. И, работая здесь, Александр Григорьевич, по сути, воплотил в жизнь давние планы, реализовал свои заветные мечты. Они нашли отражение в «Музейной газете», кстати, ставшей лучшим отраслевым периодическим изданием в Краснодарском крае. У музея появилось много друзей, которые увлеченно и бескорыстно помогали инициативному директору.

— Моими единомышленниками,— рассказывает Александр Григорьевич,— стали Любовь Павловна Редька, Валентина Андреевна Сопильняк, Ольга Федоровна Нестеренко, Игорь Николаевич Сурмач, Алла Михайловна Ковтун, Николай Александрович Лапчинский, Мария Фоминична Губина.

С большим подъемом работали и коллеги Шеремета: Юлия Александровна Гузик, Зоя Викторовна Огаркова и Светлана Евгеньевна Калмыкова. Коллектив музея стал творчески разрабатывать темы разделов и экспозиций, которые волновали земляков: «Фронтовики, ваш подвиг не забыт!», «Спасение казачьих регалий», «Судьбы георгиевских кавалеров», «Благословенный быт — послевоенный».

В то недавнее время особое внимание директор музея уделял истории малых населенных пунктов. В Интернете неугомонный Александр Григорьевич создал группу «Маленький степной хуторок». Он собрал сотни интереснейших и уникальных фотографий о ставшем ему, крымчанину по рождению, родным хуторе с редким именем — Поды (от слова «впадина»). Шеремет написал десятки глубоких очерков и правдивых зарисовок о хуторянах, их судьбах, открыв неизвестные стороны их жизни.

Выйдя на пенсию, Александр Григорьевич оставил хорошее «наследство» своему, такому же, как и он, единомышленнику — Таймуразу Георгиевичу Бежаеву, а сам занялся большой исследовательской краеведческой работой. К тому же он увлекся и документальной журналистикой: стал активно публиковать собранные за многие годы материалы в кубанской периодике и региональных журналах. В частности, журнал «Методический совет» на протяжении почти десяти номеров подряд печатает серию краеведческих исследований Шеремета. Большой интерес у читателей разного возраста вызвали публикации по истории самого крупного на Северном Кавказе казачьего мужского монастыря — Екатерино-Лебяжской Свято-Николаевской пустыни. В настоящее время Александр Григорьевич Шеремет, оставляющий добрый след для последующих поколений, начал работу над очередной книгой.

Владимир НЕСТЕРЕНКО

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