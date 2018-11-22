Технарь-универсал

Жители села Свободного Брюховецкого района хорошо знают своего земляка — высококлассного умельца и рационализатора Анатолия Ивановича Тарасова и гордятся им. А в местном хозяйстве его еще называют многостаночником. И это абсолютно точно: Анатолий Иванович — отличный фрезеровщик, токарь, сварщик и кузнец. А вот сразу после окончания профессионального училища в дипломе выпускника Тарасова значились другие специальности: слесарь, монтажник-высотник.

— Любовь к технике,— признается Анатолий Иванович,— сделала меня металлистом. Правда, не музыкантом и не поклонником тяжелого рока, а специалистом по металлу. Сначала я освоил токарный станок, который называю рабочей лошадкой, а потом фрезерный. На мой взгляд, этот станок — аристократ. Он требует филигранной работы и выдает детали, которым присуще изящество. Позже я научился сварочному и кузнечному ремеслу. Кстати, по жизни мне помогает девиз «Всегда набирай обороты!». Именно по такому принципу работают и мои станки.

…В тот день, пока я был в мастерских сельхозпредприятия ООО «АПК „Кубань-Агро”», к Анатолию Ивановичу подходили трактористы, механик, заведующий МТМ. И у каждого к опытному технарю было срочное дело. А Тарасов поочередно включал станки. То токарный, то фрезерный. Брал в руки то электросварку, то кузнечный молот. И сосредоточенно работал, не обращая внимания на курчавые металлические стружки и веер огненных искр.

Когда все заказы и просьбы были выполнены, Анатолий Иванович подошел и ко мне и с грустью сказал:

— Помню времена, когда в этом цехе работали еще три токаря. Было рабочее место и фрезеровщика. Трудился в мастерских кузнец и несколько сварщиков. Работа кипела вовсю. А сейчас я тут один…

Наблюдая со стороны за Тарасовым, я в который раз убедился, что нужность специалиста-универсала в хозяйстве высочайшая, что его умелая и важная работа опровергает известную поговорку «Один в поле не воин». Когда к Анатолию Ивановичу с очередным поручением подошел заведующий мастерскими, я вышел из цеха. Стоило мне попросить механизаторов накоротке рассказать о многостаночнике, как посыпались истории — и давние, и свежие.

— Как-то хозяйство впервые закупило итальянские сеялки и приехал представитель от фирмы, причем не наш шустрый дилер-менеджер, а самый настоящий итальянец Антонио. К нему прикрепили нашего Тарасова, которого зарубежный гость, несмотря на простоту имени, с акцентом называл Анатолио. Поначалу были дружеские и деловые отношения, но потом, когда Тарасов раскритиковал хлипкие пластмассовые шестеренки и заменил их на одной из сеялок на свои металлические, довольно прочные и надежные, Антонио сник. Но надо отдать должное итальянцу: он все-таки признал правоту Анатолия.

— А не так давно Тарасов выручил наших людей, занимавшихся разгрузкой удобрений. Чаще всего в хозяйстве использовали громоздкую ковшовую универсальную навеску — КУН, а реже, не секрет, ручной труд. Тарасов поразмышлял и изобрел свою установку. Вместо двух боковых стрел КУНа он сделал одну. Центральную. Очень удобную для разгрузки удобрений.

Механизатор, оказавшийся соседом местного Кулибина, не сдерживая смеха, признался:

— Многие в селе купили заводские мотоблоки, а Анатолий сконструировал свой ручной культиватор для окучивания картошки. У нас с ним почти одинаковые по площади внушительные огороды. Я с гордостью сказал соседу: «Окучил свои сотки за четыре часа». И, конечно же, спросил: «Ну а ты со своим ручным сколько времени потратил?» Тарасов улыбнулся и ответил: «Мне хватило и часа»… Оказалось, что, изучив фабричный культиватор, Анатолий сконструировал свой. Тяжелые втулки он заменил легкими подшипниками. Вот и бегал по огороду его ручной!

— Несколько месяцев назад Тарасов усовершенствовал пару наших сельхозорудий. Да что много говорить — скажу одно,— подвел итог нашей беседе один из трактористов,— если бы Тарасов попал в серьезное конструкторское бюро, ему бы цены не было! Но мы рады, что Анатолий Иванович востребован в нашем селе Свободном. И мы не только гордимся им, но и очень дорожим.

Александр КОЛОСКОВ

Фото автора