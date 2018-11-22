Патриот родного края

Изучение истории и культуры Отечества, родной Кубани, участие в мероприятиях по увековечиванию памяти защитников Родины, передача лучших традиций российского воинства — вот педагогическое кредо Федора Дмитриевича Ананченко, преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) Брюховецкого многопрофильного техникума.

Когда завершился очередной краевой фестиваль организаторов патриотического воспитания «Призыв», то его участники, умудренные опытом педагоги, искренне радовались, что по итогам этой важной и кропотливой работы победителем стал Федор Дмитриевич Ананченко. Он был награжден дипломом и памятным призом. У Седого (так по-доброму коллеги называют Ананченко) богатый многолетний опыт по патриотическому воспитанию молодежи, и его постоянно берут на вооружение молодые преподаватели. Его подшефные — постоянные участники Спартакиады допризывной молодежи Краснодарского края. Ребята вместе с наставником ежегодно участвуют в слетах военно-патриотических клубов и объединений «Солдатами не рождаются — солдатами становятся», «К защите Родины готов!». Многие из молодых парней — активисты поисково-туристского клуба «Забытый полк», они чтят и уважают обычаи и традиции кубанского казачества.

В далеком 1978 году (почти сорок лет назад) Федор Дмитриевич организовал военно-патриотический клуб «Авангард». Тогда жизнь была совсем другой, но проблемы, как воспитать патриотизм и чем живет молодежь, были актуальны ничуть не меньше, чем сейчас. Вскоре силами клуба создали музей боевой и трудовой славы при поддержке тогдашних шефов — пенькозавода и молочно-консервного комбината. Кстати, памятник около одного из учебных корпусов техникума — копия знаменитого памятника советскому солдату-освободителю «Алеша» в Болгарии. А раньше он стоял у проходной пенькозавода. Когда настали кризисные времена, о монументе забыли. Студенты и преподаватели техникума по своей инициативе памятник отреставрировали и три года назад установили на своей территории. Теперь здесь проводятся торжественные патриотические мероприятия. Сегодня воспитанники Федора Дмитриевича помогают ветеранам и труженикам тыла, участвуют в автопробегах, ухаживают за памятниками и поддерживают в порядке могилы ветеранов, встречаются со сверстниками на многочисленных слетах и побеждают на соревнованиях.

Ф. Д. Ананченко всегда радуется успехам своих воспитанников. Благодаря хорошей подготовке, многих юношей отправляют служить в войска специального назначения. Некоторые имеют медали, воинские отличия. Всё, над чем работает педагог, он доводит до конца. Его всегда заботит, поднят ли флаг у здания техникума, покошена ли трава возле дома ветерана войны. Если нет, то берет косу сам и наводит порядок.

Авторитет наставника молодежи был и остается непререкаемым в районе. Убеленный сединами, сохранивший воинскую выправку, он со своими теперешними воспитанниками, студентами многопрофильного техникума, развернул на центральной площади во время парада в честь Дня Победы многометровое полотнище российского флага.

Ф. Д. Ананченко имеет звания заслуженного учителя Кубани, отличника народного просвещения РФ. Не так давно он был поощрен губернатором Кубани за личный вклад в развитие молодых дарований Кубани. Федор Дмитриевич — председатель организации ветеранов Вооруженных Сил, руководитель районного поста №1. С полным правом можно сказать, что Федор Дмитриевич Ананченко — настоящий патриот Кубани, который ведет результативную целенаправленную героико-патриотическую работу во славу России и Кубани.

Анна ЯРОСЛАВЦЕВА, педагог

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