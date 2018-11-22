Трудный и радостный путь предпринимателя Самвела Восканяна

С детства Самвел был приучен к труду. Он видел, как усердно работал в колхозе отец Арменак, фронтовик-ветеран, отважно воевавший под Крымском, а потом, после ранения, освобождавший Кубань. Отец был скотником, а мама Сатик, сколько помнит сын, работала дояркой и успевала воспитывать шестерых детей.

После окончания восьмилетней школы в армянском городе Берд Самвел подался на стройку. Вскоре помощник каменщика сам стал хорошим мастером. Его бригада возводила детсады, школы, больницы и жилые дома. К тому времени Самвел обзавелся семьей и вместе с женой Кимой, которая стала профессиональным лаборантом, учил уму-разуму дочь и двоих сыновей. Он постоянно повторял, что только упорным трудом можно добиться успехов в любом деле.

Почти каждое лето Самвел приезжал на Кубань, на хутор с таким же названием, что находится в Брюховецком районе, чтобы навестить сестру Марусю.

— С каждым годом я всё больше влюблялся в местных жителей, работящих и добрых людей. Мне раньше нравилась, да и сейчас тоже, красивая природа, и я впоследствии твердо решил: перееду с семьей в Краснодарский край. Поселились мы недалеко от сестры Маруси, в нескольких километрах от ее хутора, в тихом и красивом уголке с названием Имерницин, где отличная черноземная почва, и мы сразу же занялись привычным для всех нас делом: стали выращивать овощи для себя и на продажу, чтобы в то сложное время прокормиться. Площадь для этого была тогда солидная: 28 соток. А поскольку рядом речка, то я организовал полив помидоров, огурцов, перца и других овощей. Работали мы не покладая рук, или, как говорили наши соседи-хуторяне, не разгибая спины и так, что некогда посмотреть в гору. Поэтому и дела наши пошли в гору. Попутно мы занимались и животноводством: выращивали свиней и бычков. Спрос на мясо в ту пору был особенно большой. Но африканская чума свиней и последовавшие запреты заставили нас приостановить этот выгодный бизнес. И тогда мы с Кимой и детьми (их у нас трое: Мгер, Гаяне и Ашот) продолжили выращивать овощи. Решили снабжать жителей Брюховецкой и района не только своей продукцией, но и той, что вырастили другие овощеводы-предприниматели. Стали завозить в свои небольшие в то время торговые точки фрукты и другую продукцию, которая пользовалась у людей спросом. И этому новому прибыльному делу посвящали почти всё свое время и силы. Наш выбор оказался выигрышным для нас самих, а для земляков — нужным и полезным. Вся моя семья радовалась росту бизнеса. Кстати, мои надежные помощники не только дети, но и невестки Шушана и Ани. Они у нас товароведы. А зять Гарик, муж Гаяне, отличный строитель, как и мой старший брат Грачик. Он настоящий мастер — золотые руки. Я надеюсь, что со временем нам станут хорошо помогать Мэри (ей пока тринадцать лет), Самвел (ему одиннадцатый год) и Сережа, которому всего четыре годика.

Вся наша большая и дружная семья живет под одной крышей. Для всех моих родных, как для моих предков и, конечно, для меня, в жизни главное слово — «труд». Из-за того, что все трудоголики, к сожалению, забываем иногда о себе, своих радостях, пусть даже маленьких. Порой нет времени, чтобы отметить чей-то день рождения. Всё работа да работа! Но надеюсь, что мы все-таки справимся и с этой проблемой.

Если говорить о сегодняшнем дне нашего семейного бизнеса, то это семь магазинов в Брюховецком районе и два в Тимашевском. А главная наша точка — это овощная база, которая снабжает всех желающих витаминной продукцией.

Первый помощник Самвела Арменаковича — сын Мгер об отце сказал кратко, но с нескрываемым восторгом:

— Папа для всех нас — образец трудолюбия и добросовестного отношения к делу. Отец — наш кумир. Род Восканян обожает его, особенно наши дети. Он — постоянный пример для подражания».

Геннадий СЕРГЕЕВ