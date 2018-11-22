Олимпийский опыт – Универсиаде

Созданный в Сочи Российский Международный Олимпийский Университет (РМОУ) подготовил управленцев для XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске. За два года по разработанным университетом учебно-методическим материалам прошли обучение более 260 человек по 15 функциональным направлениям, включая управление крупным спортивным мероприятием, сервисы игр, организацию спортивных соревнований, маркетинг и СМИ, логистику, персонал, взаимодействие с FISU и НФСС, аккредитацию.

- Мы рады столь эффективному взаимодействию с университетом, который разработал и провел для нас серьезную образовательную программу. Благодаря обучению специалисты дирекции Зимней универсиады-2019 развили свои компетенции в таких сферах, как стратегическое планирование, оперативное и кризисное управление, командообразование, и теперь готовы применить свои знания при подготовке и проведении Студенческих игр, - рассказал руководитель дирекции Студенческих игр Максим Уразов.

Занятия для управленцев Универсиады были организованы в кампусе РМОУ, созданном компанией «Юниверсити Плаза» в Сочи. Курс «Особенности организации работы с волонтерами крупного спортивного мероприятия» успешно прошел в Красноярске. Занятия посетили полсотни специалистов дирекции универсиады, которые отвечают за работу с волонтёрами. Именно они уже практически через сто дней начнут свою работу на спортивных и культурных объектах универсиады.

- Сейчас, когда подготовка к студенческим играм в Красноярске находится на финишной прямой, мы видим, какой масштабный образовательный проект мы смогли реализовать в рамках нашего сотрудничества с коллегами из Красноярска. Уникальный образовательный курс «Управление крупным спортивным мероприятием», разработанный специально для подготовки сотрудников Зимней универсиады 2019, был рассчитан на семь месяцев и успешно прошел в Сочи, а учебные программы по организации работы с волонтерским движением мы провели в Красноярске. Наш вуз является главным хранителем олимпийского наследия. Еще в период подготовки сочинской Олимпиады для персонала Оргкомитета были проведены сотни обучающих программ. Этот опыт нами использован и для организации зимней Универсиады-2019, - отметил ректор РМОУ профессор Лев Белоусов.

Ирина СИЗОВА