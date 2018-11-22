Старейшего сотрудника «Троицкого группового водопровода» проводили на заслуженный отдых

Коллектив ремонтно-эксплуатационного управления «Троицкий групповой водопровод» ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» проводил на заслуженный отдых своего старейшего сотрудника – Ольгу Ивановну Жваченко, трудившуюся долгие годы на благо жителей Крымского района и Черноморских городов.

Без малого 35 лет Ольга Ивановна проработала в «Троицком групповом водопроводе». Из них более 30 лет диспетчером в аварийно-диспетчерской службе. Профессионал своего дела Ольга Ивановна стала примером преданности профессии и предприятию. Большой опыт и практические знания она передала многим молодым специалистам, охотно делясь с ними секретами мастерства.

Трудно переоценить труд диспетчера. Это первый на предприятии человек, который узнает обо всех экстренных отключениях объектов от систем энергоснабжения, аварийных ситуациях на водопроводных сетях, насосных станциях, скважинах и других форс-мажорных ситуациях, возникающих в процессе производственной деятельности предприятия. Именно диспетчер является связующим звеном, обобщающим, анализирующим информацию и координирующим работу всех подразделений предприятия по обслуживанию объектов и сетей. От его четкой и слаженной координации управления всей системой подачи и распределения воды, от правильных действий зависит бесперебойность водоснабжения. Выдержка, спокойствие, оперативность, профессионализм – вот отличительная черта этой категории работников. Именно такой является Ольга Ивановна Жваченко.

За годы работы Ольга Ивановна неоднократно была награждена почетными грамотами и благодарностями за добросовестный труд, а ее фотография не раз заслужено украшала Доску почета.

Руководство и коллектив предприятия поздравили Ольгу Ивановну с выходом на заслуженный отдых, поблагодарили за достойный вклад в деятельность «Троицкого группового водопровода», пожелали крепкого здоровья, счастья, благополучия, бодрости духа и прекрасного настроения.