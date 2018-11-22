На Юге банки привлекли 2,3 трлн рублей средств клиентов

Объем привлеченных банками на территории Южного федерального округа средств клиентов на 1 октября текущего года составил 2344,6 млрд рублей. Показатель вырос по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 12,5%.

Средства на счетах государственных и негосударственных организаций увеличились в округе на 10,8%, достигнув 341,3 млрд рублей. Существенно выросли остатки на депозитах юридических лиц – на 33,1% до 163,2 млрд рублей. Также за год заметно увеличились средства индивидуальных предпринимателей – на 22,8% до 72,7 млрд рублей.

Преимущественная часть привлеченных банками средств (более 72,5%) сформирована за счет сбережений населения. На 1 октября этого года в ЮФО объем вкладов физических лиц составил 1700,8 млрд рублей, увеличившись за год на 9,7%. В национальной валюте привлечено 88,3% средств населения.

Привлекательность банковских вкладов как средство сбережений поддержал наметившийся рост процентных ставок. По сравнению с предыдущим месяцем в сентябре текущего года средняя доходность вкладов населения в округе выросла на 0,2 п.п. до 5,1%. Депозитные ставки превышали уровень инфляции (в сентябре годовая инфляция в ЮФО составила 3,3%).

На каждого жителя ЮФО по данным на 1 октября текущего года приходилось 103,4 тыс. рублей сбережений, тогда как годом ранее было 94,4 тыс. рублей. Наибольший объем сбережений в ЮФО накопили жители Краснодарского края (743,8 млрд рублей) и Ростовской области (492,1 млрд рублей).