МЕГА и КАРО представляют совместный проект

Торговые центры МЕГА и российская киносеть «КАРО» объявляют о начале совместного проекта — строительстве кинотеатров нового поколения сети «КАРО» в торговых центрах МЕГА в нескольких городах России.

Партнёрство сети «КАРО» с торговыми центрами МЕГА является ключевым в программе развития сети, которая предполагает открытие 10 кинотеатров нового поколения с общим объёмом инвестиций около 3 млрд руб.

Первым этапом проекта двух компаний станет мегаплекс «КАРО» в торговом центре МЕГА Адыгея-Кубань в Краснодаре. Открытие «КАРО» в МЕГЕ планируется в конце 2020 года. Тринадцатизальный мегаплекс площадью около 7500 кв. м. будет вмещать 1152 зрителя и станет одним из крупнейших региональных кинотеатров в России. Мегаплекс будет оборудован автоматизированными киосками по покупке билетов и продукции кинобара, супербольшими экранами, высокотехнологичными сидениями, кинобаром самообслуживания, а также залами привилегированного обслуживания BLACK, которые предложат гостям первоклассный опыт просмотра кино и высочайший уровень сервиса с возможностью заказа еды и напитков в зал.