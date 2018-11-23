«Театр камней» Елены Приймы

Тридцатого ноября необычную экспозицию «Театр камней» представят в стенах Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына.

Ее автор — врач и художница Елена Прийма работает с самым древним материалом на Земле, превращая его в диковинные живописные произведения: здесь можно увидеть портреты реальных исторических деятелей и сказочных персонажей и фигурки фантастических животных. Форму и содержание, по словам художницы, ей подсказывает сам камень.

Рисовать Елена Прийма начала недавно — вдохновением послужили яркие и самобытные рисунки австралийских аборигенов. Сегодня персональная выставка художницы насчитывает более ста камней, привезенных из Перу, Непала, с острова Пасхи и из других удивительных мест планеты. Материал для будущих произведений художница собирает, путешествуя по миру.