Родные стены «Колыбели сердец»

Недавно Центр реабилитации Краснодарской региональной общественной благотворительной организации «Колыбель сердец» отпраздновал новоселье. Теперь он располагается в краевом центре по улице Кубанская Набережная, 31/1. В новом, просторном и уютном помещении намного лучшие условия для реабилитации детишек с ограниченными возможностями здоровья.

Краснодарская региональная общественная благотворительная организация «Колыбель сердец» был создана три года назад. Ее руководитель Анна Третьякова на вопрос, почему она начала заниматься такой важной, но очень непростой деятельностью как реабилитация детей, отвечает так:

— Была личная история. Мне нужно было помочь близким людям. И так получилось, что история одной маленькой девочки стала началом большой истории про многих детей, которым мы теперь помогаем. Ведь речь идет на сегодняшний день уже о четырех тысячах детей, которые прошли реабилитацию в нашем центре.

Анна Третьякова по профессии управленец (получила образование по специальности «социально-культурный сервис»). Казалось бы, у нее нет высшего медицинского образования, но с опытом пришло понимание того, как должен быть организован такой сложный процесс, как оказание медицинской, психологической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, а также их семьям. И самое главное, на что делает упор сегодня руководитель организации «Колыбель сердец»,— это высокий профессионализм сотрудников, от знаний и навыков которых зависит здоровье маленьких клиентов центра.

В 2015 году Центр реабилитации «Колыбель сердец» открылся в Краснодаре по улице генерала Трошева. Это было достаточно маленькое помещение — всего сто квадратных метров, тем не менее в его стенах была оказана качественная, в том числе и бесплатная помощь по реабилитации очень многим детям с ограниченными возможностями здоровья.

В 2017 году, благодаря спонсорской поддержке, а также на личные средства учредителей «Колыбели сердец», на берегу Черного моря, в Бетте (город-курорт Геленджик), начал работу круглогодичный реабилитационный пансионат, где сегодня оздоравливаются дети со всей России. Пансионат располагается на первой береговой линии, у него есть собственный пляж, крытый бассейн для аквареабилитации, оснащенные новейшим оборудованием кабинеты. Здесь создаются все условия для комфортного пребывания детей и мам в любое время года. Единственное, чего не хватает,— специализированного лифта, с помощью которого мамочки с детьми в кресло-колясках могли бы спускаться к берегу моря с возвышенности, на которой расположен пансионат. Возможно, найдутся спонсоры, которые помогли бы «Колыбели сердец» осуществить установку технического устройства, наличие которого позволило бы сделать отдых по-настоящему удобным.

И вот теперь, в нынешнем ноябре, Центр реабилитации «Колыбель сердец» распахнул свои двери в Краснодаре, на Кубанской Набережной. На четырехстах квадратных метрах размещено девять кабинетов, в том числе лечебной физкультуры, массажа, логопеда и психолога, помещения с различными тренажерами и аппаратами, а также темная сенсорная комната.

В этом году «Колыбель сердец» стала победителем сразу двух конкурсов на получение грантов: президентского и краевого. Организация впервые участвовала в данных конкурсах — и с первой попытки такой успех, ведь средства грантов позволяют совершенно бесплатно пройти полноценный курс реабилитации деткам со многих территорий России — по президентскому гранту в Геленджике и ребятам из многих районов Кубани — в краснодарском центре.

— Раньше наш благотворительный фонд, если была необходимость в сборе средств для реабилитации ребенка, справлялся своими силами. Мы сами организовывали мероприятия для помощи конкретным семьям с детьми. Очень сильно нам помогал и помогает в этом журнал «Искусство потребления», в том числе с «Венским балом». В прошлом году удалось собрать в рамках его проведения один миллион двести тысяч рублей. В этот раз он, кстати, будет проходить 24 ноября. Собранные средства также будут направлены на реабилитацию детишек с ограничениями здоровья в нашем центре. Что касается средств грантов, то они, конечно же, позволили сделать нам очень многое, в том числе, благодаря им, мы отпраздновали и новоселье,— рассказывает Анна Третьякова.

Специалисты центра «Колыбель здоровья» применяют самые современные и эффективные методики и разработки. Стоит сказать, что в бесплатный комплекс реабилитации входит ЛФК, массаж, услуги логопеда и психолога. Чтобы ребенок получил возможность поправить здоровье в центре «Колыбель сердец», его мама должна заполнить анкету на сайте kolybelserdec.ru. Сделать это достаточно просто. А затем с мамой свяжется менеджер, который обговорит все нюансы десятидневного курса реабилитации.

Одновременно в центре бесплатно проходят реабилитацию десять деток.

«Какое самое главное требование, которое вы предъявляете своим сотрудникам?» — спрашиваю у Анны Третьяковой.

— Самое главное — это профессионализм! — говорит она. — На самом деле в сфере услуг медицинской реабилитации для детей ощущается острая нехватка кадров. Но в нашем центре работают очень грамотные и настроенные на успешную работу с детьми специалисты. Я их искала в самых разных городах России. Присматривалась ко многим еще, когда они были студентами. К примеру, врач-кинезиотерапевт Евгения Меркулов приехал к нам работать из Волгограда, логопед Анастасия Барышева — из Самары. Они молодые, но фору могут дать специалистам с многолетним опытом!

— Чем же вы их заинтересовали?

— Зарплатой, соцпакетом, возможностью бесплатно учиться, постоянно повышать свои знания и совершенствовать навыки.

Специалистом центра является испанский врач-эпилептолог Антонио Русси. Вот кто действительно творит чудеса. В историю центра записано уже немало историй, когда Антонио Русси, поставив правильный диагноз и назначив лечение, очень сильно облегчал состояние ребенка, помогал ему справляться с недугом.

Задача сотрудников центра состоит и в том, чтобы, помогая детям, мотивировать их на работу над собой. Ведь от собственных усилий ребенка во многом зависит успех реабилитации.

— Мы обожаем, любим наших детей, но, если мы не будем к ним требовательными, положительных результатов трудно будет добиться,— подчеркивает Анна.

Почему важно, к примеру, деткам с ДЦП регулярно проводить реабилитацию? Это позволяет улучшать их общее состояние и облегчать симптомы. Часто реабилитация в раннем возрасте открывает для ребенка хорошие перспективы: он сможет сам себя обслуживать, ходить, учиться в обычной школе. Это дорогого стоит!

Надо отметить, что в Краснодарский центр «Колыбель сердец» приезжают на реабилитацию мамы с детьми из самых разных уголков России. Многие, даже имея возможность бесплатно реабилитировать своего ребенка, предпочитают оплачивать услуги центра, если семья обеспеченная. Объясняют это тем, что какой-то другой малыш, нуждающийся в помощи специалистов центра, таким образом получит ее!

У Краснодарской благотворительной организации «Колыбель сердец» много планов. Возможно, в будущем им удастся открыть еще не один центр. По крайней мере, опыт, который у нее уже имеется, хотят перенимать и в других регионах. «Колыбель сердец» откликается на все нужды мамочек, воспитывающих деток с ограничениями здоровья. Для них создана и в Краснодаре, и в Геленджике особая оздоровительно-образовательная среда, проводятся специализированные занятия, которые расширяют их знания о том, как они могут помочь своему ребенку в реабилитации и социализации.

Ну а такой важный критерий оценки деятельности «Колыбели сердец», как самочувствие, в том числе психологическое, юных пациентов, никто не может отменить. А ведь они чувствуют себя в центрах «Колыбели сердец» очень хорошо! Для них новые встречи с их специалистами означают свидание уже с родными людьми.

Марина АДАМОВА