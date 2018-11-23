Бизнес как вечное движение

Обо всём самом важном и интересном в сфере предпринимательства рассказывает телепроект «Лимон на миллион», выходящий в эфир на канале СТС в блоке регионального вещания «TV Контакт». Проект при информационной поддержке газеты «Кубань сегодня» в помощь бизнесу запустил Комитет по PR и рекламе Краснодарского краевого отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Рано или поздно все получится

Гостем очередного выпуска телепроекта «Лимон на миллион» стал Сергей Добров — руководитель онлайн-школы для рестораторов, который без малого два десятилетия работает в сфере маркетинга и продаж, имеет опыт разработки и запуска инновационных продуктов, проведения национальных маркетинговых кампаний и бизнес-тренингов. Сергей Добров работал в HoReCa по ЮФО: возглавлял сеть «Т-cafe», управлял рестораном, за полтора года открыл четыре сэндвич-бара.

— Сергей Сергеевич, что для вас бизнес?

— В первую очередь деньги. Потому что есть разные направления деятельности, но, если речь про бизнес, значит, речь про деньги. Всё, другого варианта не дано.

— Вы работали в HoReCa: почему эта сфера?

— Наверное, я не выбирал: мне кажется, что эта отрасль выбрала меня. Когда я только стал руководителем крупной сети, я стал «отматывать» время назад и понял, что в этой отрасли, в этом бизнесе уже не первый десяток лет: начиная с института, когда я работал официантом, позже в крупной компании опять-таки был связан с этой сферой деятельности. Потом возглавлял целое направление по югу России, и опять-таки это были рестораны, клубы, кафе. Однажды, будучи уже в статусе руководителя сети кафе, я зашел в зал заведения и вот прямо почувствовал, что я дома.

— Как вы справлялись с конкурентами?

— Я как-то услышал фразу: конкуренты — это заклятые друзья. В ресторанном бизнесе так или иначе у каждого на рынке есть какое-то свое направление. И тут главное — думать не про то, как справиться с кем-то, кто работает рядом с тобой, а больше думать о себе. Так что я никогда не справлялся с конкурентами: они есть — и это прекрасно. Если бы их не было, стоило бы задуматься: а нужно ли то, что мы делаем, кому-то еще?

— Расскажите, пожалуйста, о вашем новом проекте. Почему именно онлайн-образование?

— Онлайн-школа для рестораторов — это, наверное, квинтэссенция всего моего опыта бизнеса. Мне вообще очень нравится брать на вооружение какие-то новые технологии, приемы, направления. Так, будучи управляющим сети кафе, я всегда стремился отразить даже в подаче напитков какие-то последние тренды. Про онлайн-образование я узнал не очень давно, но когда узнал, то покопался в Интернете, чтобы понять, из чего оно состоит и как это работает, и я понял: всё, я хочу этим заниматься. Мое или не мое — время покажет, но мне эта сфера интересна.

— Что бы вы посоветовали предпринимателям, запускающим стартап без опыта?

— Не слушать тех, кто говорит: «Без опыта у тебя ничего не получится и не будет работать». Получится и будет работать, но, может быть, не сразу. Если глаза горят, иди и делай. Спроси тех, кто знает рынок. Еще очень важно не останавливаться, если с первого раза что-то не получилось. И вообще, не надо настраиваться на то, что бизнес не пойдет. На рынке как в казино: ты идешь туда, уже заранее расставшись с теми деньгами, которые лежат в кармане. Выиграл? Повезло, хорошо, класс! Проиграл? А что ты хотел, это же казино! Так и в бизнесе: надо пробовать, пробовать, пробовать и не останавливаться — всё равно всё получится рано или поздно.

— Какими качествами должен обладать предприниматель?

— Неуемной энергией. Предпринимательство, по крайней мере для меня,— это постоянный процесс создания чего-то нового. Процесс движения, поэтому должна быть неумная энергия и вера в то, что ты делаешь. Любые неудачи и сложности должны вызывать в тебе еще больший азарт, еще большее желание добиться того, чего ты хочешь добиться. Потому что сложности и неудачи будут — большие, маленькие. Чем тебе сложнее, тем интереснее.

— А вера близких в то, чем вы занимаетесь, важна?

— Конечно, важна, но еще важнее абстрагироваться от неверия близких в успех предприятия. Если у тебя есть поддерживающая среда, будь то коллеги, твоя семья или кто-то еще, это, безусловно, тебя заряжает. Тут есть тонкий момент: шансы на успех бизнеса не должны основываться только на вере близких в тебя, и наоборот. «Моя бабушка не верит в интернет-бизнес, поэтому я, наверное, не буду заниматься онлайн-образованием» — вот это неправильная постановка вопроса.

— Как вы совмещаете личную жизнь и бизнес?

— С удовольствием! В первую очередь делай то, что тебе нравится. Не нравится? Делай что-нибудь другое, найди занятие, которое тебе по душе. Конечно, это прописные истины, но, пока ты сам это не поймешь, урок не выучить. Если ты нашел занятие, от которого кайфуешь, ты легко сможешь совмещать личную или семейную жизнь с работой, спортом или бизнесом.

Недавно мы встречались с друзьями, и я немножко опоздал. Когда приехал, они меня спросили: «Почему задержался?» — «Так много работы, и так интересно, сейчас вот такую крутую вещь делаем…» Друзья послушали и говорят: «Мы тебе завидуем». Вот к чему нужно стремиться!

— Вы уже заработали свой первый миллион?

— Давно! Я как-то не заметил этого момента и только потом понял, что произошло. Но первый миллион однозначно был и был однозначно потрачен, что дает желание заработать следующий, следующий и следующий. Что такое деньги? Деньги — это энергия: ты можешь обменяться ею с другими людьми, она дает тебе возможность вести именно ту жизнь, которую ты хочешь. Я вот очень люблю путешествовать, я обожаю смотреть другие города и страны, а для этого нужны деньги и надо зарабатывать.

Иногда в минуты душевной слабости ты смотришь на человека, который уже пятнадцать лет работает на одной и той же должности,— всё четко, стабильно, он знает даже, что у него будет в жизни еще через пять или семь лет,— и думаешь: какой счастливый человек, у него нет всех моих заморочек. Так происходит в тот момент, когда начинаешь новый бизнес и тебе кажется, что открыть его сложно. Потом ты выдыхаешь и говоришь себе: э, нет, побежали дальше — веселиться и делать что-то новое, что-то интересное.

Научиться защищать себя

Экспертом нового выпуска программы «Лимон на миллион» стал Александр Калинин — президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», один из организаторов форума «Малый бизнес — национальный проект!». Александр Калинин — член Правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства, Совета по стратегическому развитию и национальным проектам при Президенте РФ, рабочей группы при Администрации Президента России по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства и проектного комитета по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при президиуме Совета при Президенте РФ.

— Александр Сергеевич, какие преобразования в законодательстве необходимы для снижения давления правоохранительных структур на бизнес?

— Это один из главных вопросов, которые сегодня задает малый бизнес власти. В настоящее время ситуация в нашей стране такова, что ежегодно по статье «Мошенничество» в отношении предпринимателей возбуждается около 280 тысяч уголовных дел. До суда и приговора доходит процентов двадцать из них, а уголовное преследование, как правило, заканчивается развалом бизнеса и банкротством. Эта проблема не новая, и президент России Владимир Путин, который был на форуме «Малый бизнес — национальный проект!», поручил возобновить заседания рабочей группы по мониторингу ситуации в правоохранительной сфере.

Что касается преобразований в законодательстве, то у нас есть наработки. Например, существует поручение президента о том, что должен быть четко прописан порядок изъятия серверов и других носителей информации. Сегодня его нет, то есть можно прийти и изъятием электронных носителей информации нанести ущерб бизнесу с точки зрения разрушения связей, контактов, потери отчетности и клиентов. Три года назад по нашему предложению была четко регламентирована процедура изъятия вещественных доказательств, сроки продления изъятия и пр.

Другой момент, наносящий урон бизнесу,— досудебные действия: так называемые осмотры, выезды. Нет еще ни уголовного дела, ни решения суда о проведении таких действий, а в отношении предпринимателя, к сожалению, уже проводятся различные оперативные мероприятия. Но и они тоже должны быть регламентированы в рамках Уголовно-процессуального кодекса РФ, для чего в него должны быть внесены поправки.

— Что «Опора России» делает для решения проблемы?

— Первое и самое важное: бизнесу нужно самому научиться защищать себя. Мы развернули по всей стране сеть бюро по защите прав предпринимателей — одно из них, наверное наиболее успешное, действует в Краснодарском крае. Его возглавляет Мурат Дударев, профессиональный юрист. Сегодня мы видим, что такой формат оказался востребованным. Что мы делаем? Мы идем к адвокатам и говорим: «Коллеги, вы же тоже малый бизнес, помогите защитить таких же предпринимателей, как вы. Оказывайте им бесплатное консультирование, пользуйтесь бесплатно нашей инфраструктурой, нашими СМИ и административным ресурсом, сотрудничайте с другими бюро из других регионов».

И в тех регионах, где бюро начали работать, уверяю вас, правоохранительные органы ведут себя в отношении предпринимателей, которые оказались под защитой бюро, по-другому. Ведь мы же не только предоставляем предпринимателям адвоката, но и освещаем в СМИ неправомерные действия или приговоры, наши коллеги из других регионов приезжают на судебные заседания, готовят жалобы в Генеральную прокуратуру РФ и пр. Так что, благодаря Бюро по защите прав предпринимателей, многие бизнесмены вышли из СИЗО, из-под домашнего ареста.

— Чем еще можно помочь бизнесу?

— В 2016 году мы добились того, что порог привлечения по налоговым преступлениям был увеличен с полутора до шестнадцати миллионов. Но, во-первых, прошло уже несколько лет, во-вторых, вы знаете, что ряд неналоговых платежей в следующем году будет перенесен в Налоговый кодекс РФ и сама база для начисления налогов увеличится. Соответственно, «Опора России» выходит со здравым предложением: поднять порог привлечения к уголовной ответственности по налоговым преступлениям с пяти до двадцати миллионов. Пора законодательно искать золотую середину в этом вопросе.

К слову

Мурат Дударев, заместитель председателя Краснодарского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», руководитель Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов:

— Форум «Малый бизнес — национальный проект!», прошедший в Москве, стал грандиозным мероприятием «Опоры России», где обсуждались насущные проблемы предпринимательства и бизнеса. Более чем на четырнадцати площадках шли дискуссии о защите прав предпринимателей, улучшении транспортной отрасли, финансировании малого и среднего бизнеса. Президент России Владимир Путин, принявший участие в форуме, заявил о том, что надзорные каникулы для предпринимателей будут продлены еще на два года.

Многочисленная делегация Краснодарского краевого отделения «Опоры России» участвовала в ряде конференций, обозначив актуальные проблемы бизнеса Кубани и предложив ряд изменений в законодательство РФ. Во время дискуссии, посвященной транспортной отрасли, нами был поднят вопрос о строительстве дублера Яблоновского моста между Краснодаром и Республикой Адыгея. Присутствовавшие представители Министерства транспорта РФ пообещали рассмотреть возможность софинансирования проекта из федерального бюджета.

Справка «Кубани сегодня»

Гости и эксперты телепроекта «Лимон на миллион» — успешные предприниматели, владельцы бизнеса, представители власти, банковской сферы и пр. — дадут рекомендации, позволяющие повысить финансовую и юридическую грамотность начинающих бизнесменов. Телепроект состоит из двух частей: беседы с героем, представляющим бизнес-сообщество нашего региона, и интервью эксперта, посвященного вопросам взаимодействия власти и бизнеса, поддержки предпринимательства и пр.

Генеральный спонсор проекта — ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Информационные партнеры проекта: газеты «Кубань сегодня» и «Аргументы неделi», радио «Дача» и «Европа плюс», рекламное агентство INFOPLUS, «ОПОРА РОССИИ», автор телепроекта — Элеонора Глушкова, Продюсерский PR-центр «Золотая Монета».

Подготовила Анастасия КУРОПАТЧЕНКО