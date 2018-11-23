Спорт для всех и каждого

В городской Думе Краснодара прошло традиционное планерное совещание, на котором депутаты обсудили меры по развитию материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта и проведение подготовительных работ по строительству поликлиники в центральной части города Краснодара.

Провела совещание председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко.

Краснодар — город спортивный. Краснодарские спортсмены — наша гордость. И то, что с каждым годом молодежь всё больше внимания уделяет спорту, во многом заслуга тех, кто старается создавать все условия для его развития. Краевая администрация и администрация города, городская Дума Краснодара, руководство спортивных федераций и учреждений каждый год стремятся делать всё возможное, чтобы условия и для спортсменов, и для любителей физической культуры стали еще более комфортнее.

О развитии материально-технической базы спортивных учреждений, спортивной инфраструктуре города рассказал начальник Управления по физической культуре и спорту администрации Краснодара Анатолий Мирошников.

По его словам, спортивная инфраструктура Краснодара включает в себя 1449 спортивных сооружений различной направленности. Из них — пять стадионов, 565 плоскостных сооружений (футбольные поля, многофункциональные спортивные и игровые площадки), 411 спортивных залов (в том числе и залы общеобразовательных школ), 16 легкоатлетических и футбольных манежей, два объекта с искусственным льдом, тридцать плавательных бассейнов, включая бассейны в фитнес-комплексах, 27 сооружений для стрелковых видов спорта, четыре гребные базы и 290 других спортивных сооружений, в том числе тренажерных залов, имеющих площадь менее 162 квадратных метров.

— Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями составляет 49,85 процента от общей численности населения. Пропускная способность спортивных сооружений сегодня составляет 60 тысяч 221 человек в день и в идеале должна вырасти до 122 тысяч. Для этого городу необходимо еще почти три тысячи спортивных объектов,— сказал Анатолий Николаевич.

В этом году, благодаря депутатам городской Думы, завершается ремонт спортивного зала по улице Старокубанской, 109. Построено либо завершается строительство 59 спортивных площадок. Это, конечно, немало, но, как посчитали в управлении, нужно еще минимум триста. Кроме того, необходимо строить и стрелковые тиры, и тиры для стрельбы из лука, и бассейны, и, конечно, спортивные залы. Минимум пятьсот!

— Вопрос строительства спортивных залов самый, пожалуй, болезненный: так, на их аренду мы тратим ежегодно более пятидесяти миллионов рублей. И не делать этого мы не имеем право, так как в этих залах занимаются три тысячи детей,— отметил Анатолий Мирошников, пояснив, как управление пытается решить эту проблему.

На сегодняшний день сформировано восемь земельных участков, на двух из которых началось проектирование спортивных объектов. Спортивные объекты будут возведены на улице имени Вавилова и улице имени 70-летия Октября. Уже проведены необходимые конкурсные процедуры на проектирование, определена подрядная организация, спланированы этапы работ. По первому адресу планируется построить многофункциональный спортивный комплекс, в котором разместятся залы для занятий мини-футболом, гандболом, баскетболом, волейболом и зал для борьбы, а также открытая площадка и беговое кольцо. Аналогичный спортивный комплекс будет спроектирован по улице имени 70-летия Октября, 10/1.

Еще по шести адресам идет подготовка к проектированию. По улице Тихой появится зал для занятий батутом и акробатическая дорожка. На улице Фадеева также будет построен зал для батута, на улице Красной в учхозе «Кубань» планируется возвести спортивный комплекс, игровую площадку и футбольное поле. В станице Старокорсунской появится многофункциональный спортивный комплекс, в котором будет размещена площадка для игровых видовой спорта, а также залы для занятий единоборствами. А на месте разрушенного стадиона в Старокорсунской появится новое футбольное поле. Спортивный комплекс будет построен и по улице Таманской — на территории, где когда-то располагался мототрек.

Вера Галушко напомнила также, что на общей территории двух соседних школ — №20 и 37 по улице Сормовской в Комсомольском микрорайоне также будет возведен спорткомплекс, где для учащихся будут проходить уроки физкультуры, а во внеурочное время — работать секции спортивных школ для всех желающих.

— Все спортивные объекты будут построены на средства муниципального и краевого бюджетов,— сказала председатель городской Думы.

Анатолий Мирошников также рассказал, что на сегодняшний день завершается подготовка необходимых документов для достройки спорткомплекса с плавательным бассейном по улице имени 70-летия Октября, рядом с лицеем №90 в Юбилейном микрорайоне. Ранее было проведено обследование здания, его несущих конструкций и самой чаши бассейна. Определены работы, которые потребуется выполнить. В настоящее время откорректированная проектная документация проходит государственную экспертизу. Как только будет получено заключение (ожидается, что это произойдет в первом квартале следующего года), можно будет подавать заявку на финансирование и приступать непосредственно к работам.

Что касается материально-технической базы, то в этом году для спортивных учреждений города для проведения тренировочных занятий было приобретено инвентаря и оборудования на сумму более десяти миллионов рублей. На 7,5 миллиона рублей приобрели экипировку для спортсменов.

— Однако для приобретения необходимого оборудования и экипировки для всех физкультурно-спортивных учреждений города дополнительно еще необходимо 87 миллионов 132 тысячи рублей,— отметил Анатолий Николаевич, пояснив, что в нашей стране практически по каждому виду спорта устанавливаются федеральные стандарты спортивной подготовки. Эти стандарты являются обязательными и включают в себя помимо требований к содержанию программ, нормативов и прочего еще и требования к условиям реализации программ спортивной подготовки, а именно — к материально-технической базе.

Анатолий Мирошников привел пример: для пловца согласно этим стандартам каждый год необходимо приобретать трое плавок, трое очков и спортивные костюмы — тренировочный и для поездки на спортивные соревнования. Но это по причине недостаточного финансирования отрасли не выполняется. Соответственно и нарушается ФЗ №329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Депутат Владимир Марянян поинтересовался у Анатолия Мирошникова: укомплектован ли тренерский состав?

— Соглашение с Университетом физической культуры и спорта позволяет нам ежегодно подавать по представлениям руководителей спортивных школ заявки на кадровое обеспечение. Кроме того, в следующем году в спортивных школах планируется увеличение бюджетных мест на семьсот человек.

По второму вопросу, касающемуся проведения подготовительных работ по строительству поликлиники на территории квартала в границах улиц Красной, Длинной, Красноармейской, Пашковской в центральном округе, рассказала директор Департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей Елена Васильченко. Строительство поликлиники — обязательство, которое взял на себя инвестор в рамках реконструкции данного квартала. Согласно ранее подписанному договору на него возложены обязательства по финансированию отселения граждан с этой территории, проектированию и строительству городской поликлиники не менее чем на 250 посещений в смену, общей площадью 2800 квадратных метров. В настоящий момент, по словам Елены Сергеевны, за счет средств муниципального бюджета все граждане были переселены. Но инвестор не хочет компенсировать потраченные средства, ссылаясь на то, что переселение очень растянулось по срокам.

— И теперь мы находимся в стадии судебных разбирательств с инвестором для того, чтобы компенсировать свои затраты. Сумма претензий составляет 72,9 миллиона рублей.

Что касается дальнейшего строительства поликлиники, то инвестор не отказывается от своего обязательства и планирует завершить работы до 2026 года.

Людмила МЕЦЛЕР