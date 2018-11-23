Ради интересов жителей Кубани

В Краснодаре организаторы выборов на Кубани отметили свой профессиональный праздник — День избирательной системы Краснодарского края.

От имени губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева членов избирательных комиссий и сотрудников аппарата с профессиональным праздником поздравил заместитель главы региона Алексей Копайгородский.

Праздник приурочен к проведению первых региональных выборов в новейшей истории Кубани — выборов депутатов Законодательного Собрания первого созыва. Они состоялись 20 ноября 1994 года.

« За годы работы избирательной комиссии накоплен серьезный профессиональный опыт, выстроена стабильная региональная политическая система, отвечающая интересам жителей и поступательному развитию Краснодарского края. В этом большая заслуга всех членов избирательных комиссий региона»,— отмечается в приветственном адресе губернатора.

По словам Вениамина Кондратьева, сегодня деятельность избирательных комиссий значительно усовершенствовалась. На новый уровень вышло техническое оснащение избирательных участков, внедрена система оперативного и прозрачного подведения итогов голосования, проведена огромная организационная и разъяснительная работа.

«Повысился уровень юридической грамотности политических партий и жителей края. Избирательные кампании в регионе проходят в рамках правового поля, без серьезных нарушений. Уверен, во многом это стало возможным благодаря ответственной и профессиональной работе каждого из вас»,— акцентировал губернатор.

Алексей Копайгородский в свою очередь подчеркнул важность сохранения опыта в избирательной системе. Также он отметил, что в эту систему максимально вовлечены краевые гражданские институты.

За большой вклад в развитие избирательной системы края заместитель главы региона вручил лучшим работникам медали, почетные грамоты администрации и благодарности губернатора. От имени депутатского корпуса ЗСК членов избирательных комиссий поздравил первый заместитель председателя кубанского парламента Николай Гриценко. Он вручил почетные грамоты и благодарственные письма ЗСК отличившимся специалистам.