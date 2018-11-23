Мамочкин день

Чтобы ребенок был счастливым, ему важно и очень нужно, чтобы рядом была мама. Ее глаза и улыбка, поцелуй на ночь и пожелание добрых снов, ее теплота рук и бесконечная забота. Мамино сердце может растопить лед невзгод, согреть, оградить от всех зол и бед. С ней ничего не страшно и всегда спокойно. Взрослый счастлив, когда мама не болеет, не переживает, когда улыбается. Нам всем хочется, чтобы дольше жила мама, чтобы можно было спешить к ней сквозь годы, обнять ее, попросить прощения, если вдруг чем-то обидел. И самое главное сказать: «Я так тебя люблю, мамочка!»

Двадцать четвертого ноября — в День матери принято поздравлять матерей. Этот праздник — прекрасная возможность выразить благодарность и безграничную преданность всем мамам — самым дорогим сердцу людям за ту любовь, внимание, заботу и верность, которую они дарят нам.

Большое внимание этому празднику уделила и депутат городской Думы Краснодара Галина Качура. Накануне она пригласила тридцать лучших мам округа на концерт в Музыкальный театр «Премьера» и подарила подарки. Среди приглашенных Наталья Ларина — многодетная мама, которая воспитывает прекрасных дочек и сына. Наталья увлекается шитьем, открыла в поселке Лорис швейную мастерскую, принимает участие в общественной жизни поселка Лорис.

Активист ТОС №454, активно участвует в жизни поселка Зеленопольский и мама Галина Карпуненко. Она объединила жителей поселка, создала детский творческий коллектив и на каждый праздник радует жителей поселка Зеленопольский выступлениями. А Татьяна Лымарь — мама очень творческая. Каждый раз удивляет свою семью и соседей, создавая своими руками невероятные композиции, поделки, украшая свой двор.

Варвара Сторчак, которая также была приглашена на концерт,— мама очень терпеливая и невероятно добрая. Воспитывая сына — инвалида по слуху, она ежедневно занимается с ним рисованием, лепкой, конструированием, развитием общей моторики. Кроме того, сама пишет прекрасные портреты и рисует шаржи.

Занимает активную жизненную позицию Евгения Чибурун, успевая и семейные вопросы решить, и детей занять. Она посещает спортивные, общественные мероприятия. Участвует в благоустройстве поселка Знаменский.

Вероника Сергеева всё свое время посвящает воспитанию и развитию дочери. Водит ее на развивающие занятия, английский язык, вязание и шитье в Дом детского творчества «Созвездие». А мама Ольга Шихова воспитывает четверых детей. Семья у нее музыкальная: дети занимаются в Межшкольном эстетическом центре, отец играет на гитаре и поет. Домашние праздники проходят весело — с музыкой и театральными постановками.

Работает воспитателем в детском саду Анна Беленко, мама троих детей. Все они посещают кружки художественной самодеятельности: танцы, вокал. Троих детей воспитала и дала всем высшее образование и Валентина Иванова. Она — активист ветеранской организации «Первомайская». Любит заниматься творчеством, вяжет, делает поделки из бумаги, вышивает. Принимает участие в конкурсах и выставках поделок, выполненных собственными руками.

Все мамочки, побывав на концерте, получили большой заряд позитива и эмоций. Галина Качура поздравила всех мам с праздником.

— Здоровья, долгой счастливой жизни вам и вашим семьям! И пусть звучит радостный детский смех в каждом доме! — пожелала она.