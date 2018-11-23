«Автопоезд Победы» отправляется

Двадцать седьмого ноября в городе-герое Новороссийске стартует патриотическая акция «Автопоезд Победы», посвященная 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков и битвы за Кавказ, а также еще нескольким датам. О том, как она пройдет, журналистам рассказали ее организаторы: заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Евгений Бардиж и руководитель ГКУ КК «Центр патриотического воспитания молодежи Кубани» Игорь Калинин.

От освобождения Кубани к столетию комсомола

Проект «Автопоезд Победы», который проводится Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в соответствии с постановлением губернатора Кубани «Об утверждении государственной программы Краснодарского края „Развитие образования”», призван привить молодежи патриотизм, активную гражданскую позицию и чувство сопричастности к делам и достижениям старших поколений, а его устроителям — найти интересные молодежные инициативы на ниве гражданско-патриотической работы.

Организаторы «Автопоезда Победы» — Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и подведомственное ему Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр патриотического воспитания молодежи Кубани» посвящают акцию сразу нескольким датам. В первую очередь — 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков и битвы за Кавказ, тридцатилетию поискового движения в России, Дню неизвестного солдата, Дню Героев Отечества, столетию окончания Первой мировой войны, столетию создания ВЛКСМ.

— Проект «Автопоезд Победы» как и мероприятие к Году волонтера во Дворце спорта «Олимп» станет одним из крупных и интересных событий, которые завершат нынешний год. «Автопоезд Победы» пройдет уже второй раз: года назад он был приурочен ко Дню народного единства, а в этом году он посвящен сразу нескольким датам, главная из которых — 75-летие освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. В этом году акция стала более масштабной: мы предполагаем, что в каждой из пяти зон края, где она пройдет, ее участниками станет до пятисот человек,— отметил заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Евгений Бардиж, поблагодарив глав муниципалитетов и их заместителей за помощь в подготовке «Автопоезда Победы».

Дорогами свободы

Изначально «Автопоезд Победы» должен был стартовать в городе воинской славы Туапсе, где с началом Туапсинской оборонительной операции Черноморской группы войск 20 декабря 1942 года был сделан первый шаг к освобождению Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков, а затем проследовать маршрутом Красной Армии, к октябрю 1943 года изгнавшей гитлеровцев с кубанской земли. Однако недавнее буйство стихии внесло свои коррективы в маршрут автопоезда патриотической акции, которая возьмет старт 27 ноября в единственном в нашем регионе городе-герое Новороссийске, а завершится в Темрюке 6 декабря.

Весь проект разбит на пять зон — рубежей, соответствующих периодам освобождения Кубани: помимо Новороссийска и Темрюка это Кавказский район, где «Автопоезд Победы» побывает 29 ноября, Кореновский (1 декабря) и Славянский (4 декабря) районы. В каждый из них для участия в акции съедется молодежь сразу из нескольких соседних муниципалитетов.

Программа проекта «Автопоезд Победы», рассчитанная на целый день, схожа в каждой из территорий: работа тематических площадок для всех желающих (игры Кубани, выставки поисковиков, музеев, творческих мастерских и библиотек, викторины по истории края, исторический диктант и пр.), интерактивная программа в зале местного Дворца культуры с принятием присяги для прохождения курса молодого бойца и флешмоб «Обними Кубань», митинг у мемориала или обелиска героям Великой Отечественной войны, исторический квест, фотокросс, солдатский привал с полевой кухней, встречи с Героями Труда и Отечества, круглые столы, концерт и т. д. Также предусмотрено подведение итогов с награждением грамотами победителей различных гражданско-патриотических проектов министерства: зонального, краевого, местного уровня.

— Как и в прошлом году, «Автопоезд Победы» будет представлять собой брендированные автобусы, которые станут переезжать из одного муниципалитета в другой, где наша акция охватит максимум молодых людей, которых в нашем регионе живет около миллиона человек. Мы планируем, например, что в круглых столах вместе примут участие ребята, которые уже достигли тех или иных успехов, занимают активную жизненную позицию в социальном проектировании, экологическом волонтерстве, политике и общественной жизни. Поэтому на площадках акции будут и политические дебаты, и встречи с победителями федеральных и краевых конкурсов «Патриоты России», «Лидер России», «Лидер Кубани», «Движение вверх» и др., и дискуссии, где молодежь одной территории сможет поделится своим инновационным опытом с ребятами из других районов,— добавил руководитель ГКУ КК «Центр патриотического воспитания молодежи Кубани» Игорь Калинин.

Маршрут проложен

Понимая, что традиционная «Зарница» вряд ли отзовется в сердцах современной молодежи, организаторы «Автопоезда Победы» ставят себе целью с помощью этой акции и участвующих в ней молодых людей из всех уголков края, а также специалистов органов по делам молодежи, образования и культуры найти качественно и принципиально новые форматы патриотического воспитания, которые могли бы тиражироваться на уровне муниципалитетов уже в будущем году, который привычно начнется в феврале месячником оборонно-массовой и военно-патриотической работы.

Поэтому в программе «Автопоезда Победы» есть, например, флеш-акция «Обними Кубань», во время которой участники мероприятия будут растягивать над площадью флаг Краснодарского края и получать напутствие. Также в программу «Автопоезда Победы» включен аналог геокэшинг-игры «Военными тропами Кубани»: нынешним летом каждое муниципальное образование Краснодарского края сформировало карту военных мемориалов и знаковых мест с исторической справкой о них, а молодежные команды по GPS-навигатору находили эти локации, чтобы от волонтера-организатора узнать о происходивших здесь событиях и, выполнив задание, получить координаты следующей точки. Во время акции «Автопоезд Победы» на каждой из территорий ее участники пройдут за полтора часа по памятным местам и познакомятся с ее военной историей. К слову, созданная для проекта «Военными тропами Кубани» интерактивная карта 1763 мемориалов и обелисков на территории Кубани, увековечивающих память бойцов Великой Отечественной войны, сейчас доступна на сайте Центра патриотического воспитания молодежи Кубани patriotkuban.ru.

— Сейчас мы прорабатываем возможность включения в программу «Автопоезда Победы» существующей больше пяти лет краевой акции «Согреем сердца ветеранов», предусматривающей социально-бытовую помощь и благоустройство дворов и квартир ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и тех, чьих родителей унесла война. Также мы хотим сформировать базу всех живущих сейчас на Кубани ветеранов и участников освобождения Кубани и СССР от фашистов, чтобы молодежь знала и помнила тех, кто подарил им мирную жизнь и отстоял свободу нашей страны,— добавил Игорь Калинин.

— Проект «Автопоезд Победы» станет отправной точкой к началу подготовки всех муниципальных образований края к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году. Мы долго думали над форматом этого мероприятия, которое должно напомнить нашей молодежи, порой не заставшей своих прадедушек и дедушек-фронтовиков, об их подвиге и воспитать в них гражданственность и патриотизм. Ведь, как однажды заметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, «у нас молодежь самая лучшая». Просто нам нужно постоянно быть с ней рядом, идти в ногу и разговаривать на одном языке,— подчеркнул Евгений Бардиж.

Цифры и факты

Пять остановок сделает «Автопоезд Победы»: 27 ноября он отправится из Новороссийска, 29 ноября побывает в Кавказском районе, 1 декабря — в Кореновском районе, 4 декабря — в Славянском районе, а финиширует 6 декабря в Темрюкском районе.

Участниками акции в каждом из населенных пунктов станут молодые люди в возрасте от 14 лет до 29 лет, проживающие в этом и соседних районах Кубани. Организаторы ожидают, что на каждой из территорий «Автопоезд Победы» соберет до пятисот человек.

Кстати

Как присоединиться к «Автопоезду Победы»?

Любой желающий школьник или студент может стать участником проекта «Автопоезд Победы»: для этого необходимо до 26 ноября обратиться в органы по делам молодежи своего муниципалитета.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО