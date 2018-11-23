Важные вопросы социальной сферы

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова провела селекторное совещание с заместителями глав муниципальных образований Кубани по социальным вопросам, на котором обсудили ход прививочной кампании, а также рассмотрели вопрос, касающийся освоения бюджетных средств, выделенных на ремонт и строительство учреждений здравоохранения, образования и культуры.

Вакцинация против гриппа в Краснодарском крае продолжится до 1 декабря. План вакцинации взрослого населения уже выполнен на 99,8 процента: привито 1,7 миллиона человек. Также прививка сделана более семистам тысячам детей — 77 процентов от запланированного.

— Вакцина есть в наличии у всех, и эту работу нужно завершить в кратчайшие сроки,— сказала Анна Минькова. — В прошлые годы именно в тех школах, где была слабо проведена вакцинация, произошли эпидемии гриппа. Причем заболевание проходило с осложнениями, встречались случаи пневмоний. Чтобы избежать эпидемии гриппа, надо вакцинировать минимум 80 процентов детей, тем не менее в некоторых учебных заведениях эта работа выполнена плохо, притом что в других, где активно проводилась подготовительная работа с населением, вакцинация уже достигает ста процентов,— сказала заместитель главы края.

Больше всего отстают от выполнения плана Славянский, Выселковский, Темрюкский, Павловский районы и Геленджик. Заместитель главы региона поручила организовать информационную кампанию в крае, в рамках которой необходимо рассказать людям о важности проведения прививок.

Также на совещании говорили о вакцинации против пневмококковой инфекции, которая вызывает менингиты, пневмонии и отиты. Как сообщила заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко, детям до двух лет вакцина поставляется бесплатно из средств федерального бюджета. За счет краевого финансирования проводится вакцинация детей от двух до пяти лет и взрослых из групп риска.

Ежегодно против этой инфекции прививается более 93 тысяч жителей Кубани, в том числе более 70 тысяч детей. На сегодняшний день уже привито более 81 процента детей и взрослых от запланированного. Анна Минькова поставила задачу усилить информирование, чтобы все родители знали, что такую дорогостоящую прививку можно сделать бесплатно.

Благодаря активно проводимой работе и высокому охвату прививками против гриппа за последние годы заболеваемость гриппом и ОРВИ в крае не превышала эпидемического порога, групповой и вспышечной заболеваемости не регистрировалось. Смертность от гриппа в течение последних лет зафиксирована в единичных случаях, все умершие были не привиты.

На сегодняшний день заболеваемость гриппом в Краснодарском крае находится на неэпидемическом уровне и почти в два раза ниже уровня прошлого года.

Еще одной темой селекторного совещание стало освоение бюджетных средств, выделенных на ремонт и строительство учреждений здравоохранения, образования и культуры.

В первую очередь обсуждались вопросы развития здравоохранения. До конца года должно быть построено здание патологоанатомического отделения Белоглинской ЦРБ, там уже ведутся внутренние отделочные работы. Также в этом году в крае предусмотрено строительство порядка 25 зданий для офисов ВОП. На сегодняшний день работы завершены не везде, наибольшую тревогу вызывает низкая готовность объектов в Темрюкском, Динском и Тбилисском районах.

Заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Полина Деняк сообщила, что в следующем году работа по строительству офисов ВОП будет продолжена. Запланировано возвести 16 новых зданий в четырнадцати муниципалитетах и разработать проектно-сметную документацию еще для двадцати объектов.

Кроме того, в текущем году за краевые средства закуплено одиннадцать модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов. По состоянию на 19 ноября работы по устройству фундамента завершены в пяти районах. В Мостовском районе уже начался монтаж модульного здания. К заместителям глав остальных муниципальных образований Анна Минькова обратилась за разъяснениями.

— Если говорить о капремонте, то в 2018 году было запланировано отремонтировать и разработать проектную документацию нескольких десятков объектов здравоохранения в крае на 690 миллионов рублей. Эти деньги должны быть освоены до конца года. Сегодня Министерство финансов очень внимательно следит за тем, как осваиваются средства по отраслям, и у нас не должно быть сбоев. В противном случае мы недополучим финансирование на следующий год,— подчеркнула вице-губернатор.

На особом контроле Анны Миньковой и строительство и капитальный ремонт учебных заведений. В текущем году на Кубани открылось пять новых школ и два детских сада. Строительство еще пяти школ и шести детсадов должно завершиться до конца года. Кроме того, в декабре запланировано приобрести школу на 1550 мест в Краснодаре.

Еще 1644 новых места планируется создать в этом году по итогам капремонта 19 учебных заведений. Строительно-монтажные работы идут с отставанием в школе №42 Краснодара и №2 Брюховецкого района.

По словам министра образования и науки Краснодарского края Елены Воробьевой, есть вопросы и по строительству пристроек к детским садам. Сейчас ведутся работы на шести объектах, и самый низкий процент выполнения — в Абинском и Северском районах.

Также есть риски несвоевременного ввода в эксплуатацию новых корпусов в гимназии №23 и школе №81 в Краснодаре. Анна Минькова отметила, что необходимо сделать всё для завершения строительства и освоения средств федерального и краевого бюджетов в установленные сроки.

Заместитель министра труда и соцзащиты Сергей Гаркуша рассказал об освоении средств на обеспечение жильем детей-сирот. Всего в этом году выделено 750 миллионов рублей из краевого бюджета и 214,6 миллиона — из федерального. Представители муниципалитетов, где ключи новоселам еще не переданы, отчитались о ходе работ.

В свою очередь, министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина сообщила, что рабочие группы ведомства 16-20 ноября выезжали в районы, где нарушены сроки завершения капремонта муниципальных учреждений. Осмотр показал, что в двух учреждениях основные работы завершены, в семи выполнено больше 80 процентов, еще в трех не выполнена и половина объема. Эти объекты находятся на особом контроле министерства.