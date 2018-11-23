Идеи на благо края

Министр экономики Краснодарского края Александр Руппель принял участие в церемонии награждения победителей конкурса «Мое будущее — Краснодарский край», который проводился в рамках реализации стратегии «Кубань-2030».

— Конкурс содействует вовлечению молодежи в решение задач социально-экономического развития края, помогает участникам преобразить свои города, поселки,— отметил он, обращаясь к присутствующим. — Молодому поколению предстоит строить новую экономику региона и страны в целом, реализовывать стратегию в жизни. Мы надеемся почерпнуть из конкурсных работ свежие, оригинальные, творческие идеи, использовать их на благо края,— сказал руководитель ведомства.

Участники представили проекты в четырех номинациях: «Человеческий капитал», «Экономика», «Пространственно-территориальное развитие» и «Краснодарский край-2030». Самой массовой по количеству участников стала творческая номинация «Краснодарский край-2030». За победу в ней боролись пятьдесят работ в формате рисунков, слоганов, музыкальных произведений, фотографий и видеороликов.

На конкурс было представлено более ста заявок, практически все они дошли до финального этапа. В итоге одержали победу и заняли призовые места девятнадцать участников и двенадцать проектов, которые помогут кубанским городам стать лучше и комфортнее.