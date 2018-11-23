Каждому вопросу — особое внимание

Традиционный краевой час контроля провел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Основные вопросы, которые рассмотрели в ходе мероприятия, касались ремонта социальных объектов в крае, а также обеспечения многодетных семей земельными участками.

В мероприятии приняли участие вице-губернаторы, руководители министерств и муниципалитетов.

Вопросы обеспечения многодетных семей земельными участками должны находиться на личном контроле глав городов и районов, уверен губернатор. С 2011 года кубанцам, имеющим трех и более детей, предоставлено 14665 участков. В этом году планируется выделить еще 1451. В очереди состоит 20411 многодетных семей.

Так, до конца этого года планируется выделить 35 участков в Брюховецком районе, сорок три — в Усть-Лабинском.

— Всю необходимую работу необходимо завершить в течение месяца, чтобы к Новому году семьи успели получить такой подарок,— отметил Вениамин Кондратьев.

Кроме того, были рассмотрены вопросы ремонта социальных объектов. По словам начальника Управления контроля администрации края Максима Туровца, проверки выявили отставания сроков завершения работ в ряде муниципалитетов. В частности, есть нарушения при реконструкции ДК в селе Бейсугском и здания начальной школы №2 станицы Брюховецкой. При этом необходимые средства из бюджета региона были выделены.

Вениамин Кондратьев потребовал объяснений у главы муниципального образования Владимира Мусатова. Руководитель территории доложил, что объем работ в школе выполнен на 68 процентов. К концу декабря работы будут полностью завершены. Идет работа в две смены, завтра прибудет дополнительная бригада из сорока человек. Работы в Доме культуры также завершатся в этом году.

Вениамин Кондратьев акцентировал внимание на том, что краевые субсидии должны быть освоены в полном объеме.

— Мы бьемся за каждую копейку. Когда выделенные деньги не осваиваются, возвращаются обратно, это показатель некачественной работы на местах,— отметил губернатор.