Повысить качество жизни на селе

Министр сельского хозяйства Краснодарского края Федор Дерека по поручению вице-губернатора региона Андрея Коробки вручил кубанским семьям сертификаты на улучшение жилищных условий в сельской местности.

В рамках целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014—2017 годы и на период до 2020 года» на эти цели из федерального бюджета дополнительно направлено 108 миллионов рублей. Выделенные средства позволят 82 семьям, проживающим в сельской местности, построить и приобрести жилье. Главное условие для получение сертификата — участники программы должны работать в аграрной и социальной сферах.

Он отметил важность программы «Устойчивое развитие сельских территорий» для Краснодарского края, так как порядка 46 процентов жителей региона проживает именно на селе.

— Повышение качества жизни на наших хуторах и в станицах, привлечение молодых специалистов на село, закрепление квалифицированных кадров в аграрную и социальную сферы — наш приоритет. Поэтому край продолжит участие во всех программах, которые этому способствуют,— отметил министр.

Ранее в 2018 году в рамках данной программы социальные выплаты на улучшение жилищных условий уже получили 55 кубанских семей. Они планируют построить пять тысяч квадратных метров жилья. Всего с начала действия госпрограммы по развитию сельских территорий — с 2003 года и по настоящее время — в Краснодарском крае улучшили жилищные условия 3445 семей. С помощью средств государственной поддержки они построили и приобрели 258 тысяч квадратных метров жилья.