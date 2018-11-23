Каждый будет услышан

На Кубани разработают стратегию развития гражданского общества. В обсуждении проекта принял участие вице-губернатор Краснодарского края Алексей Копайгородский.

— Мы первые в России, кто рассматривает подобный документ. На нас будут равняться другие регионы, и очень важно, что в стратегии заложен опыт каждого из нас. В работе над основным документом развития гражданского общества в крае должен быть услышан каждый человек,— подчеркнул Алексей Копайгородский.

Мероприятия, предусмотренные в документе, будут способствовать повышению правовой грамотности населения, воспитанию патриотизма и развитию межнациональных отношений.

Обсуждение проекта стратегии и сбор предложений, которым займется специальная рабочая группа, пройдут по всему краю. Затем эксперты проработают готовый текст и согласуют его с органами исполнительной власти и Законодательным Собранием Краснодарского края.

По мнению члена Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александра Брода, подобный документ станет ориентиром для развития НКО в других регионах.

— Краснодарский край уже сейчас может служить примером того, как выстраивают коммуникации власти и гражданское общество,— добавил Александр Брод.