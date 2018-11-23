Жилье на законных основаниях

Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко провел выездное совещание на объектах, где завершается сдача в эксплуатацию жилых многоквартирных домов.

Разрешение на строительство объекта ООО «Таурас-96» было получено в декабре 2009 года. Первоначальный срок сдачи домов был назначен на сентябрь 2012 года. Однако застройщик свои обязательства не выполнил. Сегодня ведутся судебные разбирательства. При содействии краевых властей был найден новый инвестор, который достраивает объект.

— По двум литерам — 14-й и 19-й уже выданы положительные акты итоговой проверки государственного строительного надзора. В конце недели они получат разрешение на ввод в эксплуатацию. Третья литера будет сдана в строй на следующей неделе по аналогичной схеме. Искренне рад за жителей, которые на законных основаниях смогут проживать в своих долгожданных квартирах,— подчеркнул Андрей Алексеенко.

Он также уточнил, что люди должны получить жилье со всеми необходимыми документами в течение двух — трех недель.

— Мы приехали посмотреть качество проведенных строительных работ. Убедились, что всё соответствует необходимым нормам. Сверили планы и ход выполнения поручений, которые давались организациям и ведомствам на недавнем совещании. Процесс движется,— резюмировал Андрей Алексеенко.

Строительство остальных литер жилого комплекса, квартиры в которых получат все дольщики «Таурас-96», завершится в течение двух лет.

В текущем году в Краснодарском крае введено в эксплуатацию 69 жилищных комплексов, относящихся к числу проблемных. Это 18 тысяч 728 квартир общей площадью 1,3 миллиона квадратных метров. До конца этого года еще два десятка домов будут введено в эксплуатацию.