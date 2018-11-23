Только качественная продукция

В столице РФ состоялся международный форум «Антиконтрафакт-2018». В основной его повестке были вопросы противодействия незаконному обороту промышленной продукции, в том числе защиты прав интеллектуальной собственности. В пленарном заседании форума принял участие руководитель Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный.

Одной из главных тем мероприятия стало создание благоприятных условий для развития легального бизнеса на территории ЕАЭС. Также на пленарном заседании обсудили меры, направленные на снижение незаконного оборота промышленной продукции.

— Сегодня перед Россией и, в частности, Краснодарским краем стоит важная задача: избавить потребительский рынок от контрафактной продукции, заменить ее качественным товаром по доступной цене. В первую очередь это касается рынка алкоголя, одежды и обуви,— подчеркнул Роман Куринный.

Как отметил глава Департамента промышленной политики края Иван Куликов, решение вопросов борьбы с контрафактом требует сегодня системного и комплексного подхода не только на региональном, но и на международном уровне.

— Незаконный оборот промышленной продукции имеет негативные последствия, поскольку он приводит к убыткам бизнеса и значительным потерям государственного бюджета. Немаловажным является и тот факт, что данная продукция зачастую представляет опасность для здоровья и жизни потребителей,— отметил руководитель департамента.

Он напомнил, что в Краснодарском крае с начала 2018 года специалистами Департамента потребительской сферы из незаконного оборота было изъято более 12 тысяч литров алкогольной продукции, а также наложено штрафов на общую сумму 74 миллиона рублей.

Кроме того, в рамках форума делегация региона посетила семинар, посвященный противодействию контрафактной продукции на алкогольном рынке, где обсудили политику государства, направленную на противодействие обороту контрафакта, а также перспективы развития информационных систем и их влияние на повышение прозрачности алкогольного рынка.