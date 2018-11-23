На контроле краевой власти

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил до декабря следующего года построить в поселке Первомайский Белореченского района детский сад.

В этой сельской местности проживает более четырех тысяч человек, при этом детского сада там до сих пор нет. В ходе личного приема граждан Вениамин Кондратьев поручил начать строительство уже в следующем году.

С просьбой оказать содействие в строительстве детского дошкольного учреждения обратилась жительница района Мария Жирма. Сейчас ребятишек каждый день возят в соседний населенный пункт, который расположен в двадцати километрах от поселка Первомайский.

По словам министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федора Дереки, вопрос создания дошкольного учреждения на восемьдесят мест планируется решить в 2020 году. На эти цели предусмотрено более девяноста миллионов рублей.

— Проектно-сметная документация на дошкольное учреждение готова, проект прошел экспертизу. К строительству приступят в марте следующего года и завершат в 2020-м,— уточнил министр. — По программе «Устойчивое развитие сельских территорий» в районе также появится новый спортивный комплекс.

Глава региона потребовал максимально сократить сроки.

— Два года строить детский сад, тем более на небольшое количество мест, недопустимо. От его наличия зависит возможность родителей выйти на работу. Завершите строительство до декабря 2019 года,— дал поручение губернатор.

С просьбой благоустроить придомовую территорию в одном из микрорайонов Славянска-на-Кубани к главе края обратилась Елена Федорова. Она рассказала, что девять высоток, в которых проживает порядка тысячи человек, много лет не имеют благоустроенной дворовой территории.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что сейчас действует федеральная программа по формированию комфортной городской среды и муниципалитеты должны максимально активно участвовать в ней.

Министр ТЭК и ЖКХ края Александр Волошин сообщил, что Славянский район уже вошел в программу на следующий год. Предусмотрено выделение тридцати миллионов рублей, и порядка 12 миллионов рублей будет направлено на обустройство указанной дворовой территории.

— В 2019 году микрорайон города будет благоустроен,— заверил министр.

Заявитель Сергей Проценко из Тимашевского района рассказал главе региона о некачественном водоснабжении микрорайона «Садовод». Острая нехватка воды ощущается последние несколько лет из-за увеличения количества жителей до пяти тысяч человек. Водозабор не справляется с нагрузкой.

— Хорошо, что микрорайон растет. Но при этом люди не должны испытывать неудобств. Бесперебойное водоснабжение — одно из основных условий комфортной жизни в любом населенном пункте. Необходимо помочь муниципалитету войти в краевую программу. Решить проблему надо при софинансировании из регионального бюджета уже в следующем году,— подчеркнул губернатор Кубани.

Глава Тимашевского района Андрей Палий доложил, что проектно-сметная документация для строительства нового водозабора разрабатывается.

— В мае 2019 года начнем строить водозабор и завершим работы к 1 ноября. Более того, изношены сети, поэтому принято решение параллельно менять и их. Таким образом, жители «Садовода» будут получать воду постоянно в нужном количестве,— заверил руководитель муниципалитета.

Также в ходе личного приема были решены вопросы о строительстве спортивного зала в школе №9 Выселковского района и обновления внутридворовой спортплощадки в Новороссийске.