В числе лидеров

В Москве прошла церемония награждения победителей V конкурса профессионального управления проектной деятельностью. Департамент промышленной политики Краснодарского края занял в конкурсе «Проектный Олимп-2018» второе место.

Как отметил руководитель ведомства Иван Куликов, почетное место присвоено в номинации «Система управления проектной деятельностью в органах исполнительной власти субъектов РФ, курирующих вопросы промышленности и торговли».

— Этому предшествовала защита проекта. Эксперты из Аналитического центра при Правительстве РФ, являющегося организатором конкурса, оценивали в первую очередь эффективность системы управления проектами,— рассказал Иван Куликов. — Наш департамент признан вторым в стране среди органов исполнительной власти регионов, курирующих вопросы промышленности и торговли, кто успешно и профессионально применят принципы проектного управления.

Конкурс «Проектный Олимп» проводится с 2014 года. В этом году в нем приняло участие более двухсот проектов из пятидесяти регионов России.