Новым школам — быть!

Строительство новых школ в краевой столице проинспектировала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова, посетив строящиеся социальные объекты, расположенные по улицам Байбакова и Красных Партизан.

Первым пунктом рабочей поездки заместителя губернатора стала новая школа в Московском микрорайоне краевой столицы, рассчитанная на 1550 мест. Стоимость строительно-монтажных работ составила более 830 миллионов рублей, в том числе порядка 770 миллионов рублей — средства краевого бюджета.

— У микрорайона была серьезная проблема с учебными заведениями. Территория очень плотно заселена, здесь проживает много молодых семей с детьми. Местная 71-я школа переполнена не в два, а даже в три раза. Конечно, это стало сигналом, на который нужно срочно реагировать,— отметила Анна Минькова.

Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева рассказала, что на объекте осталось завершить небольшие внутренние работы, установить оборудование, укомплектовать учебное заведение профессиональным штатом. Дети сядут за парты уже первого сентября.

— Появление новой школы существенно разгрузит образовательные учреждения микрорайона в новом учебном году. Это будет современное учебное заведение, которое предлагает не просто традиционную образовательную модель, а обучение по экономическому и техническому профилям. Важно внедрять профильные классы, чтобы ребенок в 9-м классе уже определился со своей будущей профессией,— акцентировала внимание Анна Минькова.

Также заместитель главы региона посетила строящуюся школу на 1100 мест и детский сад на 280 мест по улице Красных Партизан, 1/4. Готовность школы составляет 37 процентов, сроки завершения строительства запланированы на конец 2019 года. В новом детском саду уже ведутся отделочные работы, прокладываются внутренние коммуникации, но есть небольшие отставания по срокам, доложили подрядчики.

Вице-губернатор поручила увеличить количество людей на стройке и организовать работу в две смены.

— Сегодня мы очень внимательно наблюдаем за каждым подрядчиком. Для нас принципиально важно, чтобы социальные объекты строились без сбоя. Получено федеральное финансирование по ряду программ, и мы обязаны эти средства освоить,— резюмировала Анна Минькова.