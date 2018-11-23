На защите человека труда

В Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко состоялось мероприятие, посвященное 70-летию образования Краснодарского краевого профобъединения. В рамках этого события состоялось чествование профсоюзных лидеров и активистов края, ветеранов профсоюзного движения Кубани.

В мероприятии приняла участие вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова. От имени губернатора Вениамина Кондратьева она поздравила присутствующих с праздником.

«Благодарю актив краевого профобъединения за то, что вы успешно решаете острые социальные задачи, боретесь за сплоченность коллективов. Отрадно, что в Краснодарском крае создаются новые профсоюзные организации. Уверен, профсоюзное движение в регионе будет в дальнейшем укреплять позиции, способствовать развитию правового общества. Желаю всем членам профсоюза Кубани здоровья, благополучия, счастья и новых успехов в вашей нелегкой, но крайне важной работе»,— говорится в приветственном слове Вениамина Кондратьева.

От себя лично заместитель главы региона поблагодарила присутствующих за плодотворную совместную работу.

— Вы заботитесь об условиях, в которых находится человек труда на Кубани,— это нелегкая задача. Спасибо ветеранам движения, которые создали базу и подготовили серьезный фундамент для эффективной деятельности профсоюзов, на который мы опираемся до сих пор. Желаю всем успехов и удачи,— добавила Анна Минькова.

Лидер профсоюзов Кубани, депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб пожелала многотысячному краевому объединению профсоюзов сил и уверенности в достижении поставленных целей, успехов во всех начинаниях на благо родного края и страны.

— Прошло семьдесят лет, как профсоюзы Кубани объединились в единую и сильную структуру. Мы вместе решали сложные вопросы социального обеспечения и справедливости. Благодарю каждого за честный профессиональных дух, вклад в наше общее дело, за активную гражданскую позицию, решительность в отстаивании интересов трудящихся,— акцентировала Светлана Бессараб.

От имени депутатского корпуса ЗСК краевое профобъединение с семидесятилетием также поздравил первый заместитель председателя кубанского парламента Николай Гриценко.

— Вы надежно обеспечиваете охрану трудовых прав граждан. Наш край — один из немногих российских субъектов, который раньше других вписал в свой устав право профсоюзов на законодательную инициативу,— подчеркнул первый вице-спикер ЗСК.

Продолжением праздника стала церемония награждения лучших профсоюзных работников. Завершил мероприятие торжественный концерт с участием лучших коллективов Кубани.