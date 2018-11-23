Служба и опасна, и важна!

В краевом центре состоялось торжественное мероприятие, посвященное 95-летию образования службы участковых уполномоченных МВД. Со столь значимой датой полицейских поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В мероприятии, которое прошло в Краснодарском университете МВД, приняли участие врио начальника ГУ МВД по краю Сергей Воложинов, вице-губернаторы Краснодарского края Алексей Копайгородский и Николай Долуда, заместитель председателя ЗСК Сергей Усенко, заместитель прокурора края Евгений Чупров, заместитель начальника УФСБ России по региону Игорь Чарков.

В своем выступлении губернатор отметил, что многие годы в крае сохраняется стабильная обстановка. В этом есть заслуга участковых уполномоченных.

— Ваша служба на передовой, вас первыми зовут на помощь. Это непростая работа, но вам удается делать ее качественно,— обратился к полицейским глава региона. — Вы первыми сталкиваетесь с проблемами людей. И от того, насколько будете профессиональными и человечными, во многом зависит порядок на Кубани и спокойствие ее жителей.

В ходе мероприятия вице-губернатор Алексей Копайгородский вручил отличившимся сотрудникам почетные грамоты администрации региона и благодарности главы края за образцовое выполнение служебных задач, большой личный вклад в укрепление законности и правопорядка на Кубани.

Заместитель губернатора Николай Долуда наградил лучших участковых почетными грамотами Кубанского казачьего войска и ценными подарками.

В Краснодарском крае несут службу 1855 участковых уполномоченных полиции. За каждым из них закреплен административный участок, на котором в среднем проживает 3,5 тысячи человек.

В этом году каждое третье преступление было раскрыто при обходе жилого сектора участковыми — более восьми тысяч. Также ими выявлено почти 70 тысяч административных правонарушений. Кроме того, участковые задержали 157 человек, находящихся в розыске, нашли 12 пропавших без вести.