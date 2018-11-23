Приоритетные направления развития

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел встречу с председателем совета директоров Российского национального коммерческого банка Михаилом Якуниным и председателем правления Крайинвестбанка Игорем Логвиным.

По словам главы региона, банк находится на стадии динамичного развития. И важно, что одним из приоритетных направлений является дальнейшее обслуживание зарплатных проектов работников бюджетной сферы, повышение качества этих услуг, а также поддержка малого и среднего бизнеса.

Крайинвестбанк обслуживает около трехсот тысяч частных и корпоративных клиентов и более ста тысяч работников бюджетной сферы, отметил Игорь Логвин. По его словам, усилия кредитной организации сфокусированы на росте экономики Кубани за счет внедрения передовых услуг.

— В этом году была полностью заменена платформа, и теперь потребителям предоставляются современные цифровые услуги и полная линейка продуктов,— добавил Михаил Якунин. — Банк активно развивается в сегменте физических лиц: с начала года он вырос на двадцать процентов — это один из самых высоких темпов роста в крае. Планируем закончить год с приростом порядка тридцати процентов. Акцент — на ипотеку, потребительские кредиты и кредитные карты.

Он также заметил, что большое внимание уделяется малому и среднему бизнесу. В этом отношении отмечен трехкратный рост кредитного портфеля с начала года и планируется поддерживать данный темп за счет инновационных, автоматизированных продуктов.

Как результат за девять месяцев текущего года банком выдано кредитов юридическим лицам в объеме семь миллиардов рублей, в том числе субъектам МСП — 2,8 миллиарда рублей, что в 2,3 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Физическим лицам выдано кредитов на 3,6 миллиарда рублей, что на девять процентов больше аналогичного показателя прошлого года.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что молодым бизнесменам крайне важна поддержка финансового института.

— Предприниматели, в том числе начинающие, должны получать необходимое количество банковских инструментов, чтобы не испытывать проблем с кредитованием и как следствие развивать свой бизнес на Кубани. Важно, чтобы Крайинвестбанк был региональным не только по названию, но и по содержанию,— подытожил глава региона.