Бесперебойное энергоснабжение — комфорт для жителей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель правления ФСК ЕЭС Андрей Муров подписали соглашение о строительстве новой подстанции в Краснодаре.

Объект появится в западной части города и позволит устранить риск возникновения перегрузок в электросети. О дальнейшем расширении магистральных энергообъектов в регионе было объявлено в рамках открытия подстанции «Восточная промзона».

— Энергоснабжение — это экономическое развитие города, но прежде всего — повышение уровня жизни людей. Проблемы с перебоями электричества в краевой столице мы постепенно снимаем,— отметил Вениамин Кондратьев.

Напомним: соглашение о взаимном сотрудничестве администрации Краснодарского края и ФСК ЕЭС было заключено в 2015 году. В его рамках уже выполнен ряд крупных проектов. Помимо открытой «Восточной промзоны» в текущем году введена подстанция 220 кВ «Ново-Лабинская». В 2018—2020 годах запланированы инвестиции в проекты края на уровне 9,4 миллиарда рублей.