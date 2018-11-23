Наладить взаимодействие

Первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко провел заседание межведомственной комиссии региона по защите прав дольщиков. В нем приняли участие представители муниципалитетов края, новых инвесторов и застройщиков, руководители ресурсоснабжающих организаций, дольщики проблемных объектов.

— Основная задача таких встреч — налаживание взаимодействия между застройщиком и собственниками жилья. Все действия строителей должны быть прозрачны, люди должны иметь возможность получить ответы на интересующие их вопросы,— подчеркнул первый вице-губернатор.

В частности, был подробно рассмотрен вопрос завершения строительства ряда литер ООО «Фирма „Таурас-96”». Свои квартиры жители ждут здесь уже более шести лет. В отношении застройщика сегодня ведутся судебные разбирательства. При содействии краевых властей для объекта был найден новый инвестор.

Строительство домов, квартиры в которых получат все дольщики «Таурас-96», завершится в течение двух лет. Однако ряд литер, в частности в районе улице Черкасской, введут в эксплуатацию уже в конце этого года. В трех домах на финальной стадии монтажные работы, готовятся документы на сдачу.

Напомним: в текущем году введено в эксплуатацию шестьдесят девять ЖК, относящихся к числу проблемных. Это 18728 квартир общей площадью 1,3 миллиона квадратных метров. До конца года еще два десятка домов будут введено в эксплуатацию.