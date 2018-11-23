Кубань ждет гостей

К предстоящему горнолыжному сезону в Краснодарском крае готовятся очень серьезно. О том, что делается на наших курортах к началу зимы, рассказал журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.

— Сезон на Кубани стартует в начале декабря. Это пятая, можно сказать, юбилейная для нас зима, когда курорты Красной Поляны работают в новом формате. За это время они стали популярны в России и известны по всему миру,— отметил губернатор.

По его словам, новогодние праздники в горах надолго оставят самые яркие впечатления.

— И нам бы хотелось, чтобы как можно больше жителей страны получили такую возможность. В новогодние каникулы горноклиматические курорты Сочи примут не менее 360 тысяч гостей. В этом сезоне номерной фонд будет загружен почти на сто процентов,— подчеркнул глава региона.

Вениамин Кондратьев добавил, что город полностью готов принять туристов. С конца декабря будет работать ставший уже традиционным оперативный штаб.

— Его задача — координация работы всех служб, которые отвечают за комфортный отдых гостей. Это и безопасность, и транспорт, и санитарное состояние курортов, и работа объектов питания,— уточнил губернатор.

Также глава Кубани сообщил, что в Красной Поляне появится две новые трассы, еще одна будет восстановлена. Всего на горных курортах будет открыто почти шестьдесят канатных дорог общей протяженностью 153 километра. Для гостей будет предусмотрена масса зимних активностей, в том числе маршруты по зимним экотропам, ски-туры. Особое внимание в юбилейный горнолыжный сезон будет уделено культурной программе.